Samanyolu Haber /Gündem / Katar'dan Erdoğan'a 2 milyar dolarlık yılbaşı hediyesi /23 Aralık 2022 16:36

Katar'dan Erdoğan'a 2 milyar dolarlık yılbaşı hediyesi

Seçim öncesi 'dost' ülkelerden döviz arayan hükümete Körfez'den iyi haber geldi. Reuters'a konuşan yetkililer, Katar'dan yılın ilk haftasında 2 milyar dolarlık borç geleceğini söyledi.

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Katar, yılın ilk haftalarında Hazine’nin eurobond ihracına 2 milyar dolar yatırım ile iştirak edecek.

Reuters’a bilgi veren iki ekonomi yetkilisi, Katar ve Türkiye’nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıklarını hatırlatarak; bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibarıyla geleceğini söyledi.

Reuters’ta Kasım ayı sonunda yayımlanan bir özel haberde, Katar’ın Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya geldiği ve bu tutarın 2-3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl geleceği belirtilmişti.

Hazine ilgili haberin ardından eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlanmış, borçlanmanın yüzde 55’i Ortadoğu’daki yatırımcılara yapılmıştı.

Reuters’a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, “Katar’dan sağlanacak 10 milyar dolar için uzlaşmaya zaten varılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda açılan eurobonda katkıları oldu ama planladıkları kadar katılım olamadı çünkü diğer ülke ve kurumlardan yüksek bir katılım oldu. Şimdi yılın ilk haftası yeniden bir eurobond planlanıyor ve oradan 2 milyar dolar civarı giriş öngörülüyor. Devamının da yıl içinde (2023) gelmesi planlanıyor” diye konuştu.

Diğer ekonomi yetkilisi ise, “Yıl bitmeden 2-3 milyar doların gelmiş olmasını planlıyorduk. Yılın ilk haftaları itibarıyla da ilgili tutarın tamamı eurobond ihraçlarına iştirak ile gelmiş olacak” dedi.

Toplam iki kaynağın doğruladığı haber için Katar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı haberin yazıldığı sırada bir yorum yapmadı.

SEÇİM ÖNCESİ ‘DOST’ ÜLKELER DEVREDE
Ekonomi yönetimi içeride regülasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor. Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerle yatırımlarını azaltması nedeniyle Erdoğan “dost” diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor. En geç Haziran 2023’te yapılacak seçimler öncesi girişler mevcut döviz politikalarına destek oluyor.

Bu kapsamda Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler, komşuları tarafından Katar’a yönelik ekonomik ilişkilerin kesilmesi ile birlikte hız kazanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar’la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti.

Türkiye ile Katar bu dönemde ekonomik ilişkilerini artırmış, TCMB Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamıştı. Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya tünelinde de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını söylemişlerdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022’de 11 milyar dolar borçlanma öngörmüştü ve yılı bu seviyede tamamladı. Önümüzdeki yıl uluslararası piyasadan borçlanma hedefi ise 10 milyar dolar olan Hazine genellikle yılın ilk günlerinde gelişmekte olan ülkeler arasındaki eurobond ihraçlarından ilkini yapıyor.


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