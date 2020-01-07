Katar'dan İBB'ye Kanal İstanbul cevabı

Katarlı medya patronu Abdullah bin Ahmed el Haşimi, Ongun’un tweet’ini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz, Türkiye ekonomisine destek vermeyen devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Arapça attığı twet’te, “İlgililere duyurulur: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul’dan çekildi.” demişti. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman da Arapça Tweet atarak tartışmaya katıldı. Ataman, “O arsalarda tarım yaparsınız ancak” ifadesini kullandı.