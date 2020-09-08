Katar'ın Türkiye'de girmediği sektör kalmamış

Türkiye'de çok sayıda yatırıma ortak olan, Emiri ve ailesinin Kanal İstanbul projesi bölgesinde hatırı sayılır bir arazi satın aldığı Katar'ın, Türkiye'nin Karadeniz'de hidrokarbon enerji arayan Fatih Sondaj gemisine materyal ve personel transferi sağlayan helikopter şirketinin de en büyük ortağı olduğu ortaya çıktı.





Şirket, Sağlık Bakanlığı'na da uçuş garantili ambulans uçak kiralıyor.







Katarlı şirket Türkiye'nin Karadeniz'de halihazırda sürdürdüğü doğalgaz arama ve çıkarma çalışmalarında da ortak. Gulf Helikopters şirketine bağlı Red Start Havacılık Hizmetleri Şirketi, gemiye personal, kargo transferi ve tıbbi destek taşıyor.





YÜZDE 49'U CELAL EMRE DURSUN'A AİT





Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nin yüzde 49’luk en büyük hissesine Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi sahip bulunuyor. Şirketin yüzde 46’lık hissesi Celal Emre Dursun’a ve yüzde 5’lik hissesi ise Fatih Yalçın’a ait.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Genel Havacılık Yönetmeliği’ne göre de Türkiye’de faaliyet gösterecek havacılık şirketlerinde, Türkiye vatandaşı ortak bulunması şartı yer alıyor. Ayrıca, Türkiye vatandaşı ortak şartının yanı sıra, hisselerinin çoğunluğunun da Türk vatandaşlarını ait olması gerekiyor.





Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında da Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nden dört yıllığına iki ambulans uçak kiraladı ve bakanlık kasasından 126 milyon TL ödedi.





Birgün'ün haberine göre Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu’nun 29 Haziran tarihinde açıkladığı bilgilere göre de Red Star Havacılık Şirketi’nden 17 milyon 200 bin TL ödeyerek bir yıllığına bir ambulans uçak daha kiraladı.





Bakanlık ile Katar ortaklı şirket arasında imzalanan sözleşmelere göre de şirkete günde iki saatlik uçuş garantisi verildi.





Ambulans uçakların hiç havalanmadığı günler de Sağlık Bakanlığı iki saatlik uçuş bedeli ödüyor.