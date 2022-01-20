Samanyolu Haber /Gündem / Katarlı bankadan dikkat çeken Türkiye yorumu /20 Ocak 2022 12:50

Katarlı bankadan dikkat çeken Türkiye yorumu

Döviz kurunun son aylarda sert yükselişi sonrası TL'de yaşanan çöküşü fırsat bilen Körfez Ülkeleri, yatırım için Türkiye'yi seçmişti. Türkiye'de Alternatif Bank'ın sahibi Katarlı The Commercial Bank'ın Grup CEO'su Joseph Abraham, kur ve faizlerdeki oynaklığın zorluk yarattığını, Türkiye'de satın alma ve birleşme için iştah olmadığını belirtti.

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Erdoğan rejiminin izlediği faiz-enflasyon politikası, döviz kurundaki oynaklık yabancı banka ve yatırım kuruluşlarının, Türkiye ekonomisine yönelik olumsuz yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Son olarak Türkiye'de Alternatif Bank'ın da sahibi olan Katarlı The Commercial Bank CEO'su Joseph Abraham, kur ve faizlerdeki oynaklığın zorluk meydana getirdiğini , Türkiye'de satın alma ve birleşme için iştah olmadığını söyledi.

Kur ve faizdeki oynaklığa dikkat çeken Abraham, Türk lirasındaki oynaklıktan dolayı yaklaşık 1 milyar riyallik (275 milyon dolar) bir etki yaşadıklarını, bunu sindirmenin oldukça zor olduğunu söyledi.

Bloomberg’e röportaj veren Abraham, faizler ve kurdaki oynaklığın yönetilmesinin zor olduğunu belirterek Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri için iştah olmadığını söyledi.. CBQ’nun Türkiye’deki uzun dönem yatırımcılar arasında bulunduğunu belirten Abraham, “Türkiye’ye hem ülke hem de yatırım olarak bağlıyız” dedi.

Abraham, Türkiye iştirakleri olan Alternatif Bank’ın sermayesinin gerektiğinde artırılabileceğini belirtirken Türk lirasındaki oynaklığın CBQ’nun toplam kredi miktarı üzerinde risk oluşturduğunu söyledi.
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