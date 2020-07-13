Samanyolu Haber /Spor / Katarlı Digitürk bir indirim daha istedi: 250 milyon dolara bağlayalım /13 Temmuz 2020 17:32

Katarlı Digitürk bir indirim daha istedi: 250 milyon dolara bağlayalım

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN SPORT’un Türkiye’den çekileceğine dair dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Katarlılar kulüplerden bir indirim daha istedi

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Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports’un Kulüpler Birliği’nden bir indirim daha istediğini yazdı.

beIN'in yıllık 500 milyon dolar bedelle yayın ihalesini aldığını; ancak bu meblağın yarısını TL’yle ödeyip kalan yarısında dolar kurunu 5.80 TL'ye sabitlediğini belirten Çelikler, şirketin daha sonra yüzde 30 daha indirim isteyip yıllık bedeli 410 milyon dolara indirdiğini hatırlattı. Çelikler şöyle devam etti:

"Bu meblağın yarısı TL yarısı da 5.80’den sabitlenince aslen bedel 350 milyon doların da altına inmişti. Oysa bu köşede 3 telekomünikasyon şirketinin ortak hareketiyle oluşturulacak bir yayın grubunun 350 milyon doları verebileceğini yazmıştım. TFF, genelde hep yaptığı gibi beIN’in tarafından işe bakmış ve alternatif arayışlarına kulak tıkamıştı."

Bir indirim talebi daha
beIN'in geçtiğimiz günlerde yeni bir indirim daha istediğini belirten Çelikler, "Önerileri yıllık 1 milyon 750 bin TL. Yani dolar kurunun 7 liralık haliyle 250 milyon dolara karşılık geliyor" dedi. Çelikler'in verdiği bilgiye göre kulüplerin tamamı bu indirim talebine açıkça “Hayır” dedi. Çelikler, "Muhtemelen bu indirim olmayacak" diye yazdı.
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