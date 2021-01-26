Samanyolu Haber /Gündem / Katarlılar Antalya Limanı'nı satın aldı /26 Ocak 2021 20:38

Katarlılar Antalya Limanı'nı satın aldı

Katarlıların son yıllarda Türkiye’de varlıklarını artırması devam ediyor. Katarlılar bu kez Antalya Limanı’nı satın aldı.

SHABER3.COM

Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding Antalya limanını işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals WLL'ye sattı.

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, limanın QTerminals W.L.L.’ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada yaptı.

GPH’nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz’in QTerminals’e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.

Global Ports Holding tarafından geçtiğimiz Ekim ayında Londra borsasına yapılan açıklamada satış geliri ile şirketin Kasım 2021'de geri ödeyeceği 250 milyon dolarlık eurobondun bir kısmının finanse edileceği belirtilmişti. Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin (Port Akdeniz) Antalya limanını Ağustos 2028'e kadar işletme hakkı bulunuyordu.

Asya ve Orta Doğu dahil olmak üzere küresel pazarlara yönelik kargo konteynerleriyle genel ve dökme yük konusunda önemli bir konuma sahip olan Antalya limanı 2019 yılında 47.5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Antalya limanı, İzmir-Mersin arasında yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridi üzerinde en büyük organize liman olma özelliğini taşıyor.

Liman, yıllık ortalama bin 500 adet gemi kabul, 4 milyon ton genel & dökme yük ve 350 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip.

QTerminals, Katar'ın dünya ticaretine açılan kapısı Hamad Limanı'nın 1. aşamasında konteyner, genel kargo, RORO, canlı hayvan ve açık deniz tedarik hizmetleri sunmak üzere Mwani Qatar (Yüzde 51 hissedarlık) ve Milaha (Yüzde 49 hissedarlık) tarafından ortaklaşa kurulan bir terminal işletme şirketidir. QTerminals, Katar'ın ithalat ve ihracatını, deniz ticareti akışını ve yerel ve bölgesel ekonomik büyümeyi teşvik etmekten sorumlu bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katarlılar Antalya Limanı'nı satın aldı Sonraki Haber >>

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:11