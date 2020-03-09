Samanyolu Haber /Gündem / Katarlılar devlet arazileri üzerinde yetki sahibi olabilecek /09 Mart 2020 09:08

Katarlılar devlet arazileri üzerinde yetki sahibi olabilecek

Katar ve Türkiye arasında ‘Şehircilik İş Birliği Anlaşması’ imzalandı. 'Devlete ait taşınmazların satışı' maddesinin de eklendiği anlaşma ile kentsel dönüşüm projeleri yapılacak.

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Türkiye ile Katar arasında “Şehircilik İş Birliği Anlaşması” imzalandı. 

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, iki ülke kentsel dönüşüm, kentsel altyapı, akıllı şehirler ve sosyal konut üretimi için ortak projeler yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdülaziz Bin Turki Al Subaie tarafından imzalanan anlaşmada, “devlete ait taşınmazların elden çıkarılması ve satışı” başlıklı bir maddenin de olması dikkat çekti.

Anlaşmadaki bu hükme göre, “devlete ait taşınmazlar üzerinde kamu ve özel yatırım olanaklarının yanı sıra devlete ait taşınmazların elden çıkarılması ve satışına ilişkin usuller” konusunda da karar alınabileceği belirtildi. Öte yandan maddenin kapsamıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Anlaşmaya göre iki ülke mekansal planlama ve kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehirler, milli emlak, tapu, kadastro ve harita yapımı, yerel yönetimlerin kentsel altyapı yatırımları ve sosyal konut üretimi alanlarında ortak iş birliği oluşturacak ve idari ve teknik alanda uzmanlık alışverişinde de bulunacak.
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