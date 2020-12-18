Katarlılar kulüplere yine para vermedi, hafta sonu protesto var

Futboldaki ekonomik krizin en önemli ayağı olan yayıncı kuruluş sorunu yine, yeni ve yeniden gündemde. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile beraber yayıncı kuruluş beIN Sports’un yayın haklarında indirime gitmesi talebi ve Kulüpler Birliği ile ortak zeminde buluşamaması görüşmelerin krizle sonuçlanmasına neden oluyordu.





Katar merkezli medya kuruluşu beIN Sports, ödemesi gereken miktarda yapılan indirime rağmen ikinci kez fiyatın düşürülmesini talep etmiş ve yapılmayan ödemeler sonrasında kriz yaşanmıştı.





Yaklaşık 1 ay önce Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu önderliğinde bir araya gelen taraflar anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.





300 MİLYON TL AKTARILACAKTI





Türkiye Futbol Federasyon (TFF) ile yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2 milyar 650 milyon TL'ye sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtilirken, Spor Toto'dan da 300 milyon TL aktarılacağı ifade edilmişti.



