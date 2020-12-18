Samanyolu Haber /Gündem / Katarlılar kulüplere yine para vermedi, hafta sonu protesto var /18 Aralık 2020 15:29

Katarlılar kulüplere yine para vermedi, hafta sonu protesto var

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin aldığı ortak karar doğrultusunda takımlar, ödemelerin gecikmesi gerekçesiyle maçların ilk 60 saniyesinde mücadele etmeyecek ve yayıncı kuruluşu protesto edecek.

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Futboldaki ekonomik krizin en önemli ayağı olan yayıncı kuruluş sorunu yine, yeni ve yeniden gündemde. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile beraber yayıncı kuruluş beIN Sports’un yayın haklarında indirime gitmesi talebi ve Kulüpler Birliği ile ortak zeminde buluşamaması görüşmelerin krizle sonuçlanmasına neden oluyordu.

Katar merkezli medya kuruluşu beIN Sports, ödemesi gereken miktarda yapılan indirime rağmen ikinci kez fiyatın düşürülmesini talep etmiş ve yapılmayan ödemeler sonrasında kriz yaşanmıştı. 

Yaklaşık 1 ay önce Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu önderliğinde bir araya gelen taraflar anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu. 

300 MİLYON TL AKTARILACAKTI

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) ile yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2 milyar 650 milyon TL'ye sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtilirken, Spor Toto'dan da 300 milyon TL aktarılacağı ifade edilmişti.

Ancak bugün yeni bir bildiri yayınlayan Kulüpler Birliği, yapılan anlaşmaya rağmen yayıncı kuruluşun ödemelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kulüpleri batağa sürüklediğini ifade etti. Alınan karara göre; Süper Lig’in 13'üncü haftasında ve TFF 1'inci Lig’in 15'inci haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğü ile birlikte 60 saniye boyunca protestoda bulunulacağı belirtildi.


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