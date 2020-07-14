Katarlılarla birlikte ona da piyango vurdu!

Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, güzergâhta yer alan Arnavutköy’e bağlı Boyalık Mahallesi’nde 2003 yılında yaklaşık 3 dönüm arazi almıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011 yılında Kanal İstanbul projesinin yapılacağını duyurmasından bir yıl sonra da Bakan Berat Albayrak, babasının arazisine komşu olan yaklaşık 13 dönümlük araziyi satın almıştı.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un anayasası sayılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını delerek Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”i plana işlemişti.





Yapılan değişiklikle, Sadık ve Berat Albayrak’ın birbirlerine komşu olan arazileri de etkilenmiş, tarla vasfında olan iki arazi, plan değişikliğinin ardından “konut alanı” sınırları içinde kalmıştı.





‘4 KAT İZİN’





Bakanlık, yedi etaptan oluşan büyük ve küçük ölçekli uygulama imar planı hazırlıyor. Projenin ilk üç etabından oluşan ve Arnavutköy ile Başakşehir ilçelerini kapsayan planlar, bakanlık tarafından 2 Temmuz’da itiraz süreci için askıya çıkarıldı. Yeni planlarla metrekarelerce alan imara açıldı.





Sadık ve Berat Albayrak’ın tarla vasfındaki iki arazisi de yeni planlarla yapılaşmaya açılmış oldu. Araziler yeni planlarda konut + ticaret alanı görünüyor. Konut + ticaret alanı dışında Bakan Albayrak’ın arazisinin küçük bir kısmı da yol alanında kaldı. Araziye zemin + 4 kat izni verildi.





Böylece arazinin değeri de artmış oldu. Arazilere komşu alanların ise bir kısmı zemin + 3 kat izinli konut, küçük bir kısmı da zemin + 14 kat izinli ticaret alanı oldu. Yeni planların notlarına göre konut + ticaret alanlarına iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri gibi yapılar inşa edilebilecek.





Plan notlarında, özetle “Ticaret + konut alanlarında toplam emsal inşaat alanının en çok yüzde 40’ı ticaret olarak ayrılabilir. Ticaret ve konut kullanımları ayrı ayrı projelendirileceği gibi aynı katta ticaret, konut ve otopark kullanımları karma olarak da düzenlenebilir” ifadeleri kullanıldı.





İMAMOĞLU: ACELELERİNİN BİR SEBEBİ VAR





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattındaki çalışmaları yeniden başlattı.





İmamoğlu, Katar Emiri’nin annesinin Kanal İstanbul çevresinde aldığı tarla vasfındaki 44 dönümlük arazinin imara açılmasıyla ilgili soruya, “Türkiye’de, Türk halkının gündemi işsizlik, ekonomi. Yani Kanal İstanbul zihninde bile yok. Demek ki acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum, o bir avuç insan. Onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip ediyorum. Yarın (bugün) saat 10.00’da Şehircilik Bakanlığı’na gideceğim ve itirazımı yapacağım. Hukuksal zeminde İstanbul halkının bu ihanete uğramasına asla izin vermeyeceğiz.” cevabını verdi.





İBB, PLANLARA İTİRAZ EDECEK





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 10.00’da “Kanal İstanbul” planına itiraz edecek. İmamoğlu, itiraz dilekçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verecek.





ŞEYHA MOZA’NIN ARAZİSİNE İMAR





Sözcü’nün haberine göre yeni şehrin uygulama imar planlarına göre Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın Baklalı’da satın aldığı 44 dönümlük tarla vasfındaki arazinin de turizm + ticaret alanı olduğu ortaya çıkmıştı.





"YABANCIYA GİTMESİN" DİYE ALMIŞTI





Arazilerle ilgili geçen ocak ayında Bakan Albayrak’a yönelttiğimiz soruları bir bakanlık yetkilisi yanıtlamıştı. Albayrak’ın, araziyi 2012’de satın aldığını belirten yetkili, “Berat Bey’in babası Sadık Albayrak, 2003 yılında bu köyden arazi aldı. 2012’de arazinin yan tarafındaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak bu araziyi aldı. Kanal İstanbul’la bağdaştırmak zorlama olur. Kanal İstanbul’la bir ilgisi yok.” demişti.