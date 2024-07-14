Samanyolu Haber /Dünya / Kate Middleton yeniden kamuoyu önünde: Wimbledon'a katıldı /14 Temmuz 2024 18:24

Kate Middleton yeniden kamuoyu önünde: Wimbledon'a katıldı

Galler Prensesi Kate Middleton, Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz karşılaşmasını izlemek üzere All England Club'a gitti. Middleton'ın kazanan sporcuya kupayı vermesi bekleniyor.

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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kanser teşhisi konulduğunu duyurmasının ardından ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı. Middleton, Wimbledon tek erkekler finalinin oynandığı All England Club'a gitti. Galler Prensesi, Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanan şampiyonluk maçının başlamasından önce Kraliyet Locası'ndaki koltuğuna otururken ayakta alkışlandı. Middleton'a kızı Charlotte ve kardeşi Pippa eşlik etti.

Prenses Kate Middleton'ın, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda kupayı vermesi bekleniyor. Galler Prensesi, geçen yıl finalde Novak Djokovic'i mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz'a kupasını takdim etmişti.

Aylardır kamuoyu karşısına çıkmamasının ardından hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayında kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Galler Prensesi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım. Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
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