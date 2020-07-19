Samanyolu Haber /Dünya / Katedral yangını ile ilgili bir kişi gözaltında /19 Temmuz 2020 16:31

Katedral yangını ile ilgili bir kişi gözaltında

Fransa’nın Nantes kentindeki tarihi Saint-Pierre Katedrali’nde cumartesi günü çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişinin kilisede görev yaptığı bildirildi.

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Fransa'nın Nantes kentinde bulunan tarihi Saint-Pierre Katedrali'nde cumartesi günü çıkan ve büyük hasara neden olan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Fransız haber portalı Franceinfo'nun Nantes Savcısı Pierre Sennes'den aldığı bilgilere göre, gözaltına alınan zanlı kilisenin gönüllü çalışanlarından biri.

Soruşturmayı yürüten savcılık, cuma akşamı katedralin kapılarını kilitlemekten sorumlu olduğu belirtilen şahsın kundaklamada bulunduğuna ya da yangına doğrudan sebebiyet verdiğine dair, şu an için bir delil bulunmadığını bildirdi.

Cumartesi günü çıkan yangın katedralinin farklı bölümlerine zarar vermişti. Savcılık, yangının üç ayrı yerden çıktığının saptandığını belirterek, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Fransa'nın batısındaki kentlerden Nantes'daki katedralin büyük orgu yangın sebebiyle tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yüzden fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangın, özellikle Fransa toplumunda akıllara 2019 yılındaki Notre-Dame Katedrali yangınını getirmişti.

Nantes'daki Saint-Pierre Katedrali'nin çatısı da, 1972 yılında çıkan bir yangında büyük hasar görmüş ve söz konusu katedralde onarım çalışmaları 13 yıl zaman almıştı.
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