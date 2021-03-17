Kati Piri'den Gergerlioğlu paylaşımı: Yasadışı, ahlâka aykırı ve korkakça bir eylem

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) eski Türkiye raportörü Kati Piri, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Piri, bu adımı 'yasadışı, ahlâka aykırı ve korkakça bir eylem' olarak niteledi.















Şu an Avrupa Parlamentosu vekili ve parlamentoda Sosyalist ve Demokrat Grubun başkan yardımcılarından olan Piri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile dayanışma içindeyim! Parlamenter dokunulmazlığının kaldırılması, yasadışı, ahlâka aykırı ve korkakça bir eylemdi."