Samanyolu Haber /Gündem / Trafik canavarı 'Katil 777', iki kız kardeşi öldürdü /18 Ağustos 2024 10:50

Trafik canavarı 'Katil 777', iki kız kardeşi öldürdü

Kütahya'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken, otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.

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Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan’ın

yanına giden Melike ve Mine Kurt, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Kaza ölen Mine ve Melike Kurt’un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi. Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Mine ve Melike Kurt’un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.
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