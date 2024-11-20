Katil, amca Salim Güran mı: Olay yerinde bulunan kellik ilacı ne anlama geliyor?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca adım adım izi aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül tarihinde cansız bedeni bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği olayda cansız bedenin bulunmuş olması herkesi yasa boğmuştu.





Eğertutmaz Deresi'ndeki bir taşın altında bulunan Narin'in cesedinin ardından gözler aile üyelerine çevrilmiş; amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyler ve çok sayıda aile üyesi gözaltına alınmıştı.





AİLE DURUŞMADA BİR İSME İŞARET ETTİ

Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıkarken kimin öldürdüğü henüz çözülemedi. Geçen hafta ilk duruşması görülen davada aile gizlilik yemini etmiş gibi ser verip sır vermedi ve hepsi bir ağızdan Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu iddia etti. Nevzat Bahtiyar ise cinayetin amca Salim Güran tarafından işlendiğini belirtti.





GÖMÜLDÜĞÜ YERDE İLAÇ BULUNDU

Yandaş Sabah Gazetesi'nin haberine göre Narin Güran cinayetine dair çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Narin Güran'ın gömüldüğü noktada bir ilaç bulunduğu aktarıldı.





İLAÇ SAÇ GÜÇLENDİRİCİ ÇIKTI

Söz konusu ilacın, erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı.





Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği detayı dikkat çekti. Tüm çıkan bu deliller akıllara "Katil amca Salim Güran mı?" sorusunu getirdi.