Samanyolu Haber /Gündem / Katil belli oldu mu: Ölüm sıvısı katilin eline bulaşmış! /17 Eylül 2024 14:59

Katil belli oldu mu: Ölüm sıvısı katilin eline bulaşmış!

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı bir iddia daha gündeme taşındı.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında korkunç detaylar verdi.

Adli Tıp tarafından yapılan incelemede 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Biri İstanbul Adli Tıp, diğer, Diyarbakır Adli Tıp. Ön otopsi tutanak raporu Diyarbakır'da yapılmış. Net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek. 23 Eylül'e kadar bu raporun hazırlanması bekleniyor.

Edindiğim ön bilgilere göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk belirlemelere göre Narin ne yazık ki boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespiti netleştirilmiş deniyor.

Ağzından çıkan ölüm sıvısı amca Salim Güran'ın eline bulaştı. Amca Salim Güran'ın elinden araca bulaştığı tahmin ediliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk tespitlere göre. Tüm detaylı incelemelerden sonra öğrenilecektir. Adli tıp raporlar ışık tutulacaktır diye tahmin ediliyor.
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