Katil polisi eşi de terk etti: Soyadını değiştirmek istiyor

Derek Chauvin'den ayrılmak isteyen 10 yıllık eşi Kellie Chauvin'in boşanma dilekçesi pazartesi günü yayımlandı. Kadının dilekçede ismini değiştirme isteğini bildirdiği ve herhangi bir nafaka istemediği belirtildi.



NBC'nin haberine göre dilekçede "Minnesota tüzüğüne göre tarafların evlilik ilişkileri geri dönüşü olmayan bir şekilde bozulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Euronews'te yer alan haberde Kellie Chauvin, ismini değiştirme talebini mahkemeye ilettiği ancak hangi ismi kullanmak istediğini açıklamadı. Chauvin'in evlilik öncesi isimlerinin Kellie May Thao ve Kellie May Xiong olduğu belirtildi.

Dilekçede yer alan ifadelere göre, Kellie Chauvin yalnızca evlilik anlaşmasının bozulması nedeniyle ismini değiştirmek istiyor. Boşanma dilekçesinde, "Alacaklıları veya başkalarını dolandırmak ve / veya yanıltmak ya da suçlu olduğu için ismini değiştirmeyi amaçlamıyor" ifadeleri yer alıyor.

KATİL POLİS 18 KERE ŞİKAYET EDİLMİŞ

Bu arada katil polis memuru Derek Chauvin'in davası 8 Haziran'a ertelendi. 44 yaşındaki polisin, Floyd'a müdahalesinin kaydedildiği görüntülerde 8 dakikadan fazla bir süre Floyd'un nefes alamadığını söylemesine rağmen Chauvin'in dizini çekmediği ve ölümüne neden olduğu görülüyor.





Polis memuru üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürmeden hakim karşısına çıkacak. Savcılığın isteminde kasıt olmadığının belirtilmesi ise Amerika'nın dört bir yanındaki protestolara katılanların tepkisini daha da artırıyor. Zira göstericiler en fazla 35 yıl hapis cezası alabilecek polis memurunun daha ağır bir cezaya çarptırılması gerektiği görüşünde.





Emniyette 19 yıldır çalışan Chauvin'in dosyası oldukça kabarık. Katil polis 18 defa şikayet edilmiş fakat kendisine bir kere bile yaptırım uygulanmamış.