Katil polisin dosyası kabarıkmış

Derek Chauvin, gözaltına alındıktan sonra elleri arkadan kelepçelenen Floyd'un diziyle boynuna bastırmış, 'nefes alamıyorum' çığlıklarına rağmen ısrarla bu hareketine devam ederek siyahi adamın ölümüne neden olmuştu. Olayın yayılmasından sonra Chauvin ve 3 polis görevlerinden uzaklaştırılmıştı.







Derek Chauvin ile ilgili daha önceki soruşturmaların neden başlatıldığına ilişkin detaylara ulaşılamadı.





George Floyd'un ölümüyle sonuçlanan gözaltı esnasında olay yerinde bulunan ve sonra görevden uzaklaştırılan polis memuru Tou Thao'nun da daha önce 6 iç soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.