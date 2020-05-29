Samanyolu Haber /Dünya / Katil polisin dosyası kabarıkmış /29 Mayıs 2020 11:21

Katil polisin dosyası kabarıkmış

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd isimli siyahi vatandaşın boynuna basarak boğulmasına sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce 18 kez şikayet dilekçesi verildiği ve iç soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. 18 soruşturmanın sadece ikisi disiplin cezasıyla sonuçlandı.

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Derek Chauvin, gözaltına alındıktan sonra elleri arkadan kelepçelenen Floyd'un diziyle boynuna bastırmış, 'nefes alamıyorum' çığlıklarına rağmen ısrarla bu hareketine devam ederek siyahi adamın ölümüne neden olmuştu. Olayın yayılmasından sonra Chauvin ve 3 polis görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Derek Chauvin ile ilgili daha önceki soruşturmaların neden başlatıldığına ilişkin detaylara ulaşılamadı.

George Floyd'un ölümüyle sonuçlanan gözaltı esnasında olay yerinde bulunan ve sonra görevden uzaklaştırılan polis memuru Tou Thao'nun da daha önce 6 iç soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.
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