"Katil Putin" suçlamasından 'Soğuk Savaş' tartışmasına

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ demesinin ardından gelen Rusya ile ABD’nin yeni bir Soğuk Savaş içinde olup olmadıkları sorusunu “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” diyerek yanıtladı. Peskov, iki liderin önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirebileceğini aktardı.







Supitnik'in haberine göre Peskov, şu ifadeleri kullandı: “Rusya’yı anlatmam gerekirse, Devlet Başkanı (Putin) her şeye karşın iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabii ki Bay Biden’ın sözlerini duymazdan gelemezdik.”





Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Putin’in Biden ile video-konferans gibi çevrimiçi yöntemlerle görüşme teklifinin hala geçerli olduğu, söz konusu görüşme üstünde diplomatik kanallar aracılığıyla çalışıldığını belirtti. Ayrıca Peskov, söz konusu görüşmenin 22 Mart’ta gerçekleşme ihtimali olduğunu da ekledi. Sputnik'in aktardığına göre Peskov, görüşme teklifine karşı tarafın olumsuz yanıt vermesi ihtimali sorunca, “Görüşme girişimlerimizin sonsuza dek devam etmesi beklemez” dedi ve şu an için ABD tarafından bir yanıt beklediklerini kaydetti.





Bu arada Rusya, ABD Başkanı'nın BMGK daimi temsilcileriyle yaptığı video konferans toplantısına daimi temsilci yardımcısı düzeyinde katılım sağlayan tek ülke oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in "ABD, Biden'ın liderliğinde geri döndü ve herkes için barış ve güvenliği geliştirmek amacıyla BM'yi yeniden bir araya getiriyor" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi. Polyanskiy, "Rusya, Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva tarafından temsil edildi. Evstigneeva, herhangi bir konuşma yapmadı" ifadelerini kullandı. Sputnik'e bu konuyla ilgili bir de demeç veren Polyanskiy, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sözlerinin toplantıda ele alınmadığını belirtti.

