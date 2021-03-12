Katil Robot köpek 'Metalhead' gerçek mi oluyor?

STARWARS'IN KLON ORDUSU GİBİ





Video'daki Starwars göndermesi ise, Klon Asker ordusuna bir gönderme gibi algılandı. Klon askerler 'Jango Fett' adlı acımasız, vahşi kurallarla savaşan bir ödül avcısının genleri kullanılarak oluşturuluyordu









METAL KAFAYI DA HATIRLATTI







Netflix'te yayınlanan Fütüristik dizi Black Mirror'un MetalHead (Metal Kafa) adlı bölümününe de konu olan köpek robotlar, farklı kullanım amaçları için üretilebiliyor.







Film, yakın gelecekte bir depoda başlıyor. Bir kaç kişi bu depodan, kanser hastası bir çocuğun son arzusu olan bir şeyi alabilmek için girişimde bulunuyorlar. Planlayamadıkları bir aksilik, deponun koruyucusu olan robot köpeğin uyanması ve kahramanlarımızı öldüresiye kovalaması ile devam ediyor.







Film, robot köpeklerin özelinde, savunma ve güvenliğin insafsız ve yargısız bir otomasyon ağı tarafından yönetilmesinin, insanlığın başına ne dertler açbileceğini de 'Black Mirror' meşrebiyle anlatıyor.







