Samanyolu Haber /Teknoloji / Katil Robot köpek 'Metalhead' gerçek mi oluyor? /12 Mart 2021 15:54

Katil Robot köpek 'Metalhead' gerçek mi oluyor?

Çinli robot köpek üreticisi Unitree, resmi Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. StarWars'ın müziği ve 'Güç Uyanıyor' sloganı kullanılan videoda, 50'nin üzerindeki robot köpek, asker gibi dizilmiş ve senkronize bir şekilde hareket eder şekilde gösteriliyor.

Çin'in StarWars robotları

STARWARS'IN KLON ORDUSU GİBİ

Video'daki Starwars göndermesi ise, Klon Asker ordusuna bir gönderme gibi algılandı. Klon askerler 'Jango Fett' adlı acımasız, vahşi kurallarla savaşan bir ödül avcısının genleri kullanılarak oluşturuluyordu


METAL KAFAYI DA HATIRLATTI

Netflix'te yayınlanan Fütüristik dizi Black Mirror'un MetalHead (Metal Kafa) adlı bölümününe de konu olan köpek robotlar, farklı kullanım amaçları için üretilebiliyor.

Film, yakın gelecekte bir depoda başlıyor. Bir kaç kişi bu depodan, kanser hastası bir çocuğun son arzusu olan bir şeyi alabilmek için girişimde bulunuyorlar. Planlayamadıkları bir aksilik, deponun koruyucusu olan robot köpeğin uyanması ve kahramanlarımızı öldüresiye kovalaması ile devam ediyor.

Film, robot köpeklerin özelinde, savunma ve güvenliğin insafsız ve yargısız bir otomasyon ağı tarafından yönetilmesinin, insanlığın başına ne dertler açbileceğini de 'Black Mirror' meşrebiyle anlatıyor.


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