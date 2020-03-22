Samanyolu Haber /Gündem / Katipte hastalık bulundu, ünlü adliyedeki dört mahkeme kapatıldı /22 Mart 2020 15:39

Katipte hastalık bulundu, ünlü adliyedeki dört mahkeme kapatıldı

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, adliyedeki ağır ceza mahkemelerinin kapatıldığı ve bu mahkemelerdeki personelin idari izinli sayıldığı öğrenildi.

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Anadolu Adliyesi’ndeki 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, zabıt katibi olan bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve virüsü hemşire olan eşinden kaptığı tespit edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesiyle aynı katta bulunan Anadolu 5., 7., ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin de kapatıldığı, bu mahkemelerde görevli başkan, üye ve kalem personelinin idari izinli olduğu öğrenildi.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, U.E. adlı personele Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtilerek, “Virüsün bu şahsa hemşire eşinden bulaştığının öğrenildi. Tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkeme ile aynı bölümde faaliyet gösteren 5,7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığınca idari izinli sayılması ve bu mahkemelerin bağlı çalıştığı ilgili bölümler de kapatılmasına karar verildi”  denildi. 
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