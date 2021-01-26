Samanyolu Haber /Teknoloji / Katlanabilir ve kapaklı iPhone devri /26 Ocak 2021 11:17

Katlanabilir ve kapaklı iPhone devri

Katlanabilir akıllı telefon piyasasına Apple da giriyor. Şirket iki farklı katlanabilir iPhone modeli için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne patent müracaatında bulundu.

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Katlanabilir akıllı telefon piyasasını sahiplenen ilk markalardan biri Samsung olmuş, Güney Kore merkezli şirket birçok farklı katlanabilir akıllı telefon modellerini kullanıcıya sunmaya başlamıştı. Ancak en büyük hamle uzun zamandır Apple'dan bekleniyordu. 

Yeni yapılan açıklamalara göre teknoloji devi, katlanabilir iPhone ile rekabete yeni bir soluk katmak için kolları sıvadı.

Apple, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri için müracaat etti. Katlanabilir Elektronik Aygıtlar için Kamera Sistemleri patentine başvuran marka, açıklamalara göre Foxconn ile birlikte iki farklı katlanabilir iPhone üzerinde çalışmalara başladı.

KAPAKLI iPHONE MODELLERİ YOLDA

Yeni tasarımın Samsung Galaxy Z Fold 2’ye benzeyeceği açıklandı. Yeni katlanabilir iPhone, piyasadaki benzer ürünler gibi katlanabilecek ve açıldığı zaman bir iPad’e dönüşecek.

Markanın üzerinde yoğunlaştığı diğer modelin ise Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Flip 5G modellerine benzeyeceğine dair söylentiler var. 

Bu model, geniş bir ekrana sahip iPhone’u kullanıcının cebine sığdırabilmek için tasarlanıyor. Bu sebeple de bu modelin kapaklı bir telefon olacağı, tıpkı eski günlerde olduğu gibi kapak kapandıktan sonra aramanın sonlandırılabileceği konuşuluyor.

Apple, patent müracaatında şu bilgilere yer verdi: "Elektronik cihaz, esnek kumaş, polimer ya da diğer esnek malzemelerden oluşturulmuş bir kasaya sahip olabilir. Bu kasa, kamera entegre edilebilecek şekilde olmalıdır. Kasa, içe ve dışa doğru bükülebilir ve bu sayede panoramik ve 360 derecelik görüntüleri yakalayabilir.”
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