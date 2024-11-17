Samanyolu Haber /Gündem / Katledilen Narin'in evinde kahkaha sesleri: 'Onu cezaevinde hallederler zaten...' /17 Kasım 2024 11:16

Katledilen Narin'in evinde kahkaha sesleri: 'Onu cezaevinde hallederler zaten...'

Diyarbakır’da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili tutuklanan ağabey Enes Güran’ın cezaevinden ailesiyle yaptığı yeni görüntülü görüşmeler ortaya çıktı. Enes'in itirafçı Nevzat Bahtiyar için, "Onu cezaevinde hallederler zaten" dediği görüldü.

SHABER3.COM

Narin Güran cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan ağabey Enes Güran?'ın ailesiyle yaptığı yeni görüşmeler ortaya çıktı.

Konuşmalarda, aile üyelerinin birbirlerine şakalar yapıp güldükleri görüldü. Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık" ifadelerini kullandı.

'CEZAEVİNDE HALLEDERLER'
Öte yandan Enes Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler zaten" dedi. Enes Güran'ın bu sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katledilen Narin'in evinde kahkaha sesleri: 'Onu cezaevinde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:35