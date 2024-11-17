Katledilen Narin'in evinde kahkaha sesleri: 'Onu cezaevinde hallederler zaten...'

Narin Güran cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan ağabey Enes Güran?'ın ailesiyle yaptığı yeni görüşmeler ortaya çıktı.





Konuşmalarda, aile üyelerinin birbirlerine şakalar yapıp güldükleri görüldü. Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık" ifadelerini kullandı.





'CEZAEVİNDE HALLEDERLER'

Öte yandan Enes Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler zaten" dedi. Enes Güran'ın bu sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.