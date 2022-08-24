Katliam! Eşini ve 3 kızını kafalarına ateş ederek öldürdü

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir aile katliamı yaşandı. Olay saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi’nde bir evde meydana geldi.



İlçede mobilyacılık yapan Hasan Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki yarı otomatik tüfekle önce eşi Leyla'yı öldürdü. Ardından bahçede uyuyan kızları Derya (17), Melek (16) ile Şerife Karaaslan'ı (13) öldürdü.



Oturduğu tek katlı müstakil evin hemen bitişiğinde oturan annesinin evinin bahçesinde uyuyan bir kızı ile oğlunu da öldürmeye yönelen Hasan Karaaslan bu sırada komşuların çığlıkları ve müdahalesiyle korkup evi terk edip polise teslim oldu.



Karaaslan'ın iki oğlunun mevsimlik işçi olarak Karadeniz bölgesine fındık toplamaya gittikleri, bir oğlunun da İstanbul'da beden eğitimi öğretmenliği okuduğu bildirildi. Dört cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilirken, katliamı gerçekleştiren cani baba Hasan Karaaslan'ın sorgusu sürüyor.



HİZBULLAHÇI KARAASLAN'IN KUZENİ ÇIKTI



Aile katliamı yapan Hasan Karaaslan'ın, 1998'de Hizbullah terör örgütünün iç hesaplaşmasına kurban giden Salih, ağabeyi Mehmet Ali ve Hamza Karaaslan'ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.



Gaziantep'te bir pavyonda Gözde takma adıyla çalışan yapan Özgür Elmas, Hizbullah'ın Gaziantep'teki sorumlusu Salih Karaaslan ile gönül ilişkisi yaşadı. Elmas daha sonra gece hayatına veda edip Karaaslan ile evlenmeye karar verdi. Geçmişine tövbe edip kara çarşaf giyinmeyi kabul eden Özgür Elmas, Salih Karaaslan ile mutlu bir evliliğe adım atmış olsa da terör örgütü Hizbullah peşlerini bırakmadı.



İNFAZI YAPAN KÖLGE TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Karaaslan evlilik için üst sorumlusu olan ve 91 cinayetin faili olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılıp cezası Yargıtayca onanmasına rağmen yeniden yargılama adı altında tahliye edilen Mehmet Salih Kölge'den izin istedi. Kölge ise bu evliliğe şiddetle karşı çıkarak, “Cemaat bu rezalete izin vermez. Sen Müslümansın, nasıl böyle bir kadınla evlenebilirsin. Ya bu kadını terk edersin, ya da ikiniz de ölürsünüz” dedi. Ancak Özgür Elmas ile nikah kıyıp evlenen Salih Karaaslan, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'ndan gelen infaz talimatıyla kaçırılıp Gaziantep’te bir evin bodrumunda evlendiği kadınla birlikte, Mehmet Salih Kölge tarafından işkenceyle sorgulanıp domuz bağıyla öldürüldü.



DOMUZ BAĞIYLA ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜ



Bu durumu bilen Salih Karaaslan'ın ağabeyi Mehmet Ali ile kuzeni Hamza Karaaslan'ın polise şikâyette bulunabileceğinden endişe eden Kölge'nin konuşma bahanesiyle Mehmet Ali ile Hamza Karaaslan'ı aynı evin bodrumuna çağırıp ikisini de boğarak öldürdükten sonra üçünün cesedini evin bodrumuna gömerek üzerini betonla kapattı.



Özgür Elmas'ın cesedini de “Namahrem” olduğu gerekçesiyle Kahramanmaraş yolunda boş araziye gömdü. Cesetler, 2002 yılında Adana'da yakalanan Mehmet Salih Kölge'nin yer göstermesi sonucu polis tarafından bulundu. Pavyon kadınıyla evlendiği için öldürülen Salih Karaaslan'ın babası Sabri, annesi Hayriye ve büyük ağabeyi Mehmet Şerif ise 1992 yılında Hizbullahçı oldukları gerekçesiyle İdil'in Dirsekli Köyüne düzenlenen baskında PKK'lı teröristlerce öldürülmüştü.