Samanyolu Haber /Gündem / Katliam gibi kaza kamerada! /17 Mart 2021 18:04

Katliam gibi kaza kamerada!

Samsun'da dün meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışmasının ardından takla atan aracın yayalara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı



Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi içerisinde bulunan kavşakta bir otomobil ve bir kamyonetin çarpışmasının ardından takla atan aracın yayalara çarpması sonucu 29 yaşındaki Zehra Atmaca hayatını kaybetti. 

 ARAÇ YAYALARA ÇARPTI 

Semih M. C. idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil kavşakta Ahmet E. B. idaresindeki 55 AAH 266 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak kaldırımda yaya olarak bulunan 29 yaşındaki Zehra Atmaca ile 47 Ayşegül Aydemir'e çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. 


 GENÇ KADIN KURTARILAMADI 

Kazada yaralanan 4 kişi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaya Zehra Atmaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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