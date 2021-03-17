Katliam gibi kaza kamerada!









Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi içerisinde bulunan kavşakta bir otomobil ve bir kamyonetin çarpışmasının ardından takla atan aracın yayalara çarpması sonucu 29 yaşındaki Zehra Atmaca hayatını kaybetti.





ARAÇ YAYALARA ÇARPTI





Semih M. C. idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil kavşakta Ahmet E. B. idaresindeki 55 AAH 266 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak kaldırımda yaya olarak bulunan 29 yaşındaki Zehra Atmaca ile 47 Ayşegül Aydemir'e çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.









GENÇ KADIN KURTARILAMADI





Kazada yaralanan 4 kişi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaya Zehra Atmaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.