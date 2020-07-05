Katliam planlayan Neo-nazi'nin eline kelepçe ayağına pranga

27 yaşındaki Neonazi yargılanacağı salona ayağında pranga ve elleri kelepçeli olarak getirilecek. Yargılama başlayınca kelepçeler sökülecek ancak prangalar duruşma boyunca takılı kalacak.





Balliet, 21 Temmuz’daki duruşmaya, bulunduğu cezaevinden sıkı güvenlik önlemleri altında getirilecek. Yol boyunca cezaevi aracı içinde Balliet’in sağında ve solunda iki gardiyan oturacak. Duruşmalara ara verildiğinde neonazi sıkı korunan özel bir odada tutulacak. Koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler gereği hâkimler, savcı ve avukatlar ile sanık ve duruşmanın diğer tarafları da maske takacak. Duruşmaları izlemeleri için 44 gazetecinin akreditasyonu kabul edilirken, yaklaşık 50 kadar izleyicinin salona alınmasına izin verilecek.





Duruşma boyunca pranga ayağında kalacak





Balliet, 9 Ekim 2019’da Halle kentinde 50’den fazla Musevinin ibadet için toplandığı sırada sinagogu basmak istemiş ve yanında getirdiği elindeki otomatik silahla içeride bulunanları katletmeyi planlamıştı. Sinagogun kapısını açamayan neonazi içeri girememiş bu sayede içeridekilerin hayatı kurtulmuştu. Otomobiline binmek için geri döndüğü sırada yoldan geçen bir kadının üzerine ateş etmiş ve kadını orada öldürmüşü. Ardından da otomobiline binip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Türklere ait döner büfesini basmıştı. İçeride bulunan çalışanları ve müşterileri yaylım ateşine tutan neonazi, bu sırada öğle yemeği yiyen 20 yaşındaki bir genci öldürmüştü. Kaçmaya çalışan neonazi iki kişiyi de yine silahla yaralamıştı.