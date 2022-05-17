Samanyolu Haber /Gündem / Katliam tehdidinde dosya düşürüldü: "Bizim aile 50 kişiyi götürür" /17 Mayıs 2022 17:35

Katliam tehdidinde dosya düşürüldü: "Bizim aile 50 kişiyi götürür"

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" sözleri nedeniyle yargılanan Sevda Noyan'ın 'tehdit' suçundan yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi. Mahkeme, uzlaşma kapsamında kalan 'tehdit' suçunda tarafların 'uzlaştığını' belirtti."

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Sevda Noyan'ın bir televizyon programında sarf ettiği, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, 'tarafların uzlaşması gerekçesiyle' düşürüldü.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Sevda Noyan'ı, avukatı Oğuz Özer temsil etti. Duruşmaya, müşteki olarak katılan olmadı.

Esas hakkındaki mütalaasında, Sevda Noyan hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan dava açıldığını hatırlatan Cumhuriyet savcısı, Noyan'ın oturdukları sitedeki 3-5 kişiyi kastettiğini ve bunlarla ilgili liste hazırladığını beyan ettiğini kaydetti.

Mütalaada, Noyan'ın eyleminin "tehdit" suçunu oluşturacağına karar verilip, sitede oturanların tespit edilerek dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tarafların uzlaştığını aktaran duruşma savcısı mütalaasında, bu sebeple davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

NOYAN'IN AVUKATI: 'SUÇ İŞLEME KASTI YOKTU'
Sevda Noyan'ın avukatı Oğuz Özer savunmasında, müvekkilinin suç işleme kastı veya anayasal düzene karşı sözler sarf etmediğini, aksine darbe karşıtlığı ve anayasal düzeni koruma adına beyanda bulunduğunu savundu.

Noyan'ın bir daha darbe kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için elinden geleni yapabileceğini söylediğini aktaran Özer, "Kovuşturma evresinde suç vasfı değiştiği düşüncesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ve gelen cevabi yazıda isimleri belirtilen mağdurlar ile müvekkilim arasında uzlaşmanın sağlandığı rapor edilmiştir" diyerek davanın düşürülmesini talep etti.

Mahkeme, uzlaşma kapsamında kalan "tehdit" suçunda tarafların uzlaştığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?
Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" şeklinde sözler sarf etmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu da hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'a "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
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