Samanyolu Haber /Gündem / Katliam yasası AYM gündeminde: İlk inceleme yarın yapılacak /04 Eylül 2024 14:44

Katliam yasası AYM gündeminde: İlk inceleme yarın yapılacak

Meclis'te kabul edilen 'katliam yasası'na yönelik tepkiler sürerken AYM, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı. AYM, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 'katliam yasasının' bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını, yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

AYM, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.

17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ

Katliam Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.
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