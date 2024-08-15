Samanyolu Haber /Gündem / 'Katliam yasası' AYM'de: CHP'den 180 sayfalık dilekçe /15 Ağustos 2024 15:16

'Katliam yasası' AYM'de: CHP'den 180 sayfalık dilekçe

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 'kanlı yasa' AYM'ye taşındı. CHP'li Gökhan Günaydın, partisinin AYM'ye verdiği 180 sayfalık dilekçeye ilişkin açıklamasında, "Konunun duyarlılığını ve ortaya çıkan hepimizin vicdanını yaralayan sokak köpeği katliamlarını görmek ve buna karşı hızla hazırlıklarımızı tamamlamak durumundaydık" ifadelerini kullandı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP, kamuoyundan büyük tepki çeken ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açacak yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) 180 sayfalık bir dilekçeyle başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapılan başvuru sonrasında açıklamalarda bulundu. Günaydın açıklamasında "AYM'nin yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

182 SAYFALIK DİLEKÇEYLE BAŞVURDULAR

Günaydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sokak hayvanları hakkındaki yasanın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her halükarda iptali içim dilekçemizi bugün AYM'ye teslim etmiş bulunuyoruz. İfade etmek isterim ki biliyorsunuz bir yasa Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 60 günlük bir süre içerisinde AYM'ye taşınabilir. Anayasa koyucu bu süreyi herhangi bir düzenlemenin hakkıyla AYM dilekçesine konu edilebilmesi için yeterli süre olarak tanımlamıştır.

Konunun duyarlılığını ve ortaya çıkan hepimizin vicdanını yaralayan sokak köpeği katliamlarını görmek ve buna karşı hızla hazırlıklarımızı tamamlamak durumundaydık. Bu çerçevede meslek kuruluşlarından barolardan derneklerden vakıflardan hayvan haklarıyla ilgili gönüllülerden görüş aldık. Hukukçularımız ve milletvekillerimiz hafta sonları dahil olma üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi AYM'ye 13'üncü gün teslim etmiş durumundayız.
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