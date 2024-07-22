Katliam yasasının görüşmelerine sansür: Koridordaki ekranlar kaldırıldı

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki ikinci görüşmelerine geçildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında başlayan görüşmeler öncesinde hayvan hakları savunucularının salona girişinin engellenmesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı.





Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, milletvekilleri ve bürokratlar dışında salona kimsenin alınmadığını söyledi. Muhalefet milletvekilleri, izleyiciler için kurulan televizyonun kaldırılmasını eleştirdi. AKP’li Kirişci, televizyonun 17 Temmuz’daki görüşmelerde zarar gördüğünü ve tamir için kaldırıldığını iddia etti.





Komisyonun AKP’li Başkanı Vahit Kirişci, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vermeyeceğini söyledi. Milletvekilleri, “Burası keyfe göre yönetilecek bir şey değil” diyerek karara tepki gösterdi. Usul tartışmasını kapatan Kirişci, komisyonun maddelerinin görüşülmesine geçilmesini istedi. Milletvekilleri, sıralara vurarak protesto ederken komisyona beş dakika ara verildi.





Maddenin okunmasının ardından söz alan milletvekilleri, barınaklardaki koşulların yetersiz olduğunun altını çizerek, “Hayvanları ölüme göndereceksiniz” diye konuştu. CHP Milletvekili Sarıbal, teknik personel ve altyapı sorunları bulunduğunu kaydederek, “Bu hayvanları henüz toplarken öldüreceksiniz” ifadesini kullandı.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen ve ilk üç maddesi 17 Temmuz’da komisyondan geçirilen kanun teklifinin görüşmeleri başladı.Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri öncesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkati çekti.Komisyon salonunun bulunduğu koridorda yer alan ve ziyaretçilerin görüşmeleri takip etmesi için kullanılan televizyonun da yerinden söküldü.Konuşmaların tamamlanmasının ardından görüşmelere, kanun maddeleri ile devam edildi.Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara götürülmesini öngören dördüncü madde okundu.DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın ise sosyal medyada bot hesaplarla algı yaratıldığını savundu. Twitter’da yapılan paylaşımlarının birçoğunun yalan ya da ülke gerçekliğine uygun olmadığını kaydeden, Semra Işık isimli bir kadının köpekler yüzünden öldüğü bilgisinin sosyal medyada yayıldığını ama Işık’ın ısrarla hayatta olduğunu açıklamasını örnek olarak gösterdi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş da, Anayasa’ya göre Meclis’in kapalı olması gerektiğinin altını çizerek, yasanın oldubittiye getirilerek geçirilmesi amacıyla Meclis’in çalıştırıldığını öne sürdü. Baş, Komisyon Başkanı’nın koridordaki televizyon için “Bozuldu” bahanesinin Meclis’e yakışmadığını vurguladı.