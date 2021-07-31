Katliamın ön otopsi raporu çıktı: 7 kişiye 19 kurşun sıkıldı, 10 kişi gözaltında

Konya’da daha önce ırkçı saldırıya uğrayan ve dün katledilen Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin ön otopsi incelemesi tamamlandı. Katledilen Yaşar Dedeoğulları’nın amcasının oğlu Erol Şan 7 kişiye toplamda 19 kurşun sıkıldığını söyledi.

Dedeoğluları ailesi ikindi namazının ardından Karatay Saraçoğlu mezarlığında toprağa verilecek.

Evrensel’den Meltem Akyol’un haberine göre, katledilen ailenin akrabası Erol Şan 7 kişiye toplamda 19 kurşun sıkıldığını söyledi.

Erol Şan yaşananları şöyle aktardı: “Dün akşam 6-7 sıralarında yaşandı. Kaç kişi olduklarını şu an bilemiyoruz. Kamera kayıtları alındı, kaç kişi olduklarını tahmin edemiyoruz. Toplamda 19 kurşun sıkılmış, kafalarına sıkılmış, durum çok acı. İnsanlar kavga dövüş eder ama gidip içerde bir aileyi yok etmek gerçekten çok vahimdir acıdır. Çok büyük bir acı çekiyoruz.

‘HEPSİNİN BAŞINA SIKMIŞ’

Barış ve Yaşar abi ile avukatın yanındaydık saat 5 buçuk civarında avukatın yanından ayrılıp eve gidiyorlar. Bunlar eve girdikten sonra katliam gerçekleşti. Benim tahminim takip edildiler. Kamerada tespit edilmiş, içeriye giriyor, Yaşar abi ile tokalaşıyor. Daha sonra geliyor arabanın içerisinde bir bidon benzin sol eline alıyor. Silahı da gömleğinin altına koyarak Yaşar abiye 5 kurşun saydırıyor. İlk kurşun Yaşar abiye. Sonra diğer çocuklara sıkmış. Hepsinin mutlaka başına sıkmış.”

2010 YILINDA BAŞLAYAN HUSUMET





Saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ölenlerin otopsi işlemlerinin yapılıp, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği belirtildi. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:





* Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir.





* O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.





* Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır.





10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Olayla ilgili 10 kişinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, ”Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.