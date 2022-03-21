Katmerli skandal: Eşini bıçaklayan sanığa tahliye isteyen savcı, tahliye eden hakim ve bir de Erdoğan...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.





Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.







OLAYIN GEÇMİŞİ

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.





Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.





Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.





ERDOĞAN: GEREKENİ SÖYLERİM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da kadın muhtarlara yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söylemişti:





"Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar, ne ettiler diye Adalet Bakanlığı'nın sunumu vardı sordum, 3 aydan sonra serbest bırakmışlar. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Tokat Milletvekilimiz Özlem Hanım bu işi takip edecek, ben de peşindeyim. Neden bu millet bize emanettir. Milletimizin bu emanetini ortada bırakmamız mümkün değil. 23 yerinden bıçaklıyor; ey hakim sen böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor, yargıya hakaret. Ben Cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan ben gerekeni sana söylerim. Bakanıma da söyledim, bunu yakın takibe alacaksın ve beni de bilgilendireceksin, adımı da atacağız. Hakim olabilir, savcı olabilir. Biz adaleti mülkün esası olarak gören medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez."



