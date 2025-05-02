Katolik dünyası 'beyaz duman'ı bekliyor: İşte yeni papa seçimiyle ilgili ilginç detaylar

Katolik Hristiyanlarının ruhani lideri Papa Franciscus, 88 yaşında 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Sistina Şapeli'nde yapılacak olan konklav (Papa Seçim Meclisi) için hazırlıklar başladı. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek papalık seçimi öncesi hazırlıklardan biri de sembolikleşmiş 'baca'nın kurulması oldu. Peki bu bacanın anlamı ne?





Gizemli Baca: Yeni papanın seçiminde kardinaller oy kullanacak. Eğer bu seçimden yeni papaya dair bir sonuç çıkmazsa oy pusulaları yakılacak ve papanın seçilemediği haberi yakılan pusulalardan çıkan siyah duman ile Katolik Hıristiyanlara duyurulacak. O yüzden tüm gözler bu bacada olacak. Tam aksi olarak ise eğer papa seçilirse de bu bacadan beyaz dumanlar yükselecek.





Kardinallere Yaş Sınırı: Vatikan kayıtlarına göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla tüm dünyada 252 kardinal var. Ancak 80 yaş üstündeki 114 kardinal, 1975'te getirilen kural nedeniyle oy kullanamayacak.





İletişim Yasağı: Dört tur yapılacak papalık seçimlerinde, kardinaller Vatikan'da kalacak ve dış dünyayla iletişim kurması yasak olacak.





En Uzun Konklav: 13. yüzyılda, Papa IV. Clement’in halefini seçmek için yapılan ve 1006 gün (1268-1271) süren konklav, tarihin en uzun papalık seçimi oldu. Papa Gregory X, uzlaşmayla seçildi.





Gizlilik Yemini: Viterbo’daki uzun seçim, siyasi müdahale endişelerini artırdı. Gregory X, kardinalleri “cum clave” (anahtarla) izole etme kuralını getirdi.





'Günde Bir Öğün' Kuralı: Gregory X, seçimi hızlandırmak için kardinallerin çatısı sökülen binada ekmek ve suyla sınırlı tutulmasını emretti. Üç gün sonrası için “günde bir öğün”, sekiz gün sonrası için “ekmek, su, şarap” kuralı getirdi; bu daha sonra kaldırıldı.





En Kısa Konklav: 1503’te Papa II. Julius’un birkaç saatlik oylamayla seçildiği konklav, 10 günlük bekleme kuralıyla en hızlısı oldu.





Sistine Şapeli: İlk konklav 1492’de Michelangelo’nun freskli Sistine Şapeli’nde yapıldı; 1878’den beri tüm konklavlar burada gerçekleşiyor.





Hijyen Sorunları: Domus Santa Marta 1996’da inşa edilmeden önce kardinaller Sistine Şapeli’nde karyolalarda kalıyordu. 16-17. yüzyılda yaz aylarında salgın hastalık riski artıyordu.





Alternatif Mekanlar: Konklavlar genellikle Roma’da, bazen Quirinale Sarayı, St. John Lateran Bazilikası gibi yerlerde veya İtalya dışındaki Viterbo, Lyon, Konstanz gibi şehirlerde yapıldı.





En Genç ve En Yaşlı Papalar: Papa John XII (955) 18 yaşında seçildi. En yaşlı papalar, 85’e yakın Celestine III (1191) ve Celestine V (1294). Benedict XVI, 2005’te 78 yaşındaydı.