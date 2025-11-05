Katolik dünyasından dinler arası diyalog için önemli organizasyon!

Bugün saat 10.00’da başlayan etkinlik akşam 20.30’a kadar sürecek programda, farklı ülkelerden tanınmış ilahiyatçılar, akademisyenler ve diyalog uzmanları bir araya geliyor.





Dinler Arası Diyalogda 60 Yıllık Miras Yeniden Değerlendiriliyor





Katılımcılar, 1965 yılında yayımlanan Vatikan deklarasyonunun tarihsel önemini, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki ilişkilerde oluşturduğu dönüşümü ve günümüzdeki yansımalarını ele alıyor.





Organizatörler, konferansın amacını “diyalog kültürünü canlı tutmak ve karşılıklı anlayışın geleceğine ışık tutmak” olarak özetliyor. Etkinlik boyunca hem önemli konuşmalar hem de dinleyicilere açık tartışma oturumları yer alacak.





Tüm oturumlar ücretsiz olarak çevrimiçi izlenebiliyor.



