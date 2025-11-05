Samanyolu Haber /Dünya / Katolik dünyasından dinler arası diyalog için önemli organizasyon! /05 Kasım 2025 14:00

Katolik dünyasından dinler arası diyalog için önemli organizasyon!

Katolik Kilisesi’nin dinler arası ilişkilerde dönüm noktası kabul edilen “Nostra Aetate” deklarasyonunun 60. yılı, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası bir konferansla anılıyor. “Üç İnanç – Bir Umut: Nostra Aetate’den 60 Yıl Sonra” başlığını taşıyan etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak tüm dünyaya yayınlanıyor.

Bugün saat 10.00’da başlayan etkinlik akşam 20.30’a kadar sürecek programda, farklı ülkelerden tanınmış ilahiyatçılar, akademisyenler ve diyalog uzmanları bir araya geliyor. 

Dinler Arası Diyalogda 60 Yıllık Miras Yeniden Değerlendiriliyor

Katılımcılar, 1965 yılında yayımlanan Vatikan deklarasyonunun tarihsel önemini, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki ilişkilerde oluşturduğu dönüşümü ve günümüzdeki yansımalarını ele alıyor.

Organizatörler, konferansın amacını “diyalog kültürünü canlı tutmak ve karşılıklı anlayışın geleceğine ışık tutmak” olarak özetliyor. Etkinlik boyunca hem önemli konuşmalar hem de dinleyicilere açık tartışma oturumları yer alacak.

Tüm oturumlar ücretsiz olarak çevrimiçi izlenebiliyor.

