Samanyolu Haber /Gündem / Kavakçı'nın burs yolsuzluğunu ortaya çıkarmak suç oldu! /18 Ağustos 2022 10:06

Kavakçı'nın burs yolsuzluğunu ortaya çıkarmak suç oldu!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş.'de istihdamı ve kurumdan burs aldığına ilişkin yayınlanan haber sonrası, Metro İstanbul A.Ş ve Cumhuriyet gazetesine kişisel veri gizliliği ihlali gerekçesiyle toplam 70 bin TL idari para cezası verildi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet gazetesini idari para cezasına çarptırdı.

Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.


Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.

Teftiş kurulundan burs araştırması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, önceki yönetim döneminde 34 kişiye 61 milyon TL’den fazla yurt dışı eğitim bursu verildiğini tespit etmişti.

Belediye iştirakinde işe başlamasından iki hafta sonra burs almaya hak kazanan Kan, İBB'den 2 milyon 160 bin TL burs almasını "Bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabülümü aldım, doktoramı tamamladım." sözleriyle savunmuştu.
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