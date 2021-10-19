Samanyolu Haber /Gündem / Kavala açıklaması'na Dışişleri'in notu: Hadsiz ve kabul edilemez /19 Ekim 2021 12:22

Kavala açıklaması'na Dışişleri'in notu: Hadsiz ve kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şeflerine 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" söylendi.

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Görüşmeyi Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı gerçekleştirdi.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen bir açıklama yayımlamıştı.

ABD Büyükelçiliği'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

 "Bugün, Osman Kavala’nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir."
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