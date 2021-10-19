Kavala açıklaması'na Dışişleri'in notu: Hadsiz ve kabul edilemez

Görüşmeyi Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı gerçekleştirdi.



ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen bir açıklama yayımlamıştı.



ABD Büyükelçiliği'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün, Osman Kavala’nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir."