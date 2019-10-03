Samanyolu Haber /Gündem / 'Kavala, Altan ve Ilıcak tahliye olabilir' /03 Ekim 2019 12:12

'Kavala, Altan ve Ilıcak tahliye olabilir'

701 gündür İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, 8 Ekim’de yeniden hâkim karşısına çıkacak.

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

İddianamesi tutukladıktan 16 ay sonra yazılan işadamı Osman Kavala, "Gezi’nin finansörü" olmakla suçlanırken Kavala'nın tutukluluğuna Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinden itiraz seslerinin yükseldiği belirtiliyor.

T24 yazarı Murat Sabuncu, hâlen AKP milletvekili olan hukukçu bir kaynağının, "657 sayfalık iddianameyi okuyan AKP’lilerin itirazlarının partinin çoğunluğu tarafından da paylaşılmaya başlandı." dediğini aktarıyor.

SABUNCU: KAVALA'NIN TAHLİYE EDİLME İHTİMALİ VAR

"Son sözü Erdoğan söylüyor bunu herkes biliyor." diyen Sabuncu, "Ama iktidardaki isimlerin aktardıklarına bakılırsa önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri görülecek duruşmada Kavala’nın tahliye ihtimali yüksek." ifadesini kullanıyor ve ekliyor:

"Amaç yargı reformu paketinin ciddiyetiyle ilgili ‘dünyaya mesaj’…Henüz paket komisyonda ama (TBMM Adalet Komisyonu Salı günü AKP’li Hakkı Köylü başkanlığında ilk toplantısını yaptı) eğer Kavala serbest kalırsa olumlu bir mesaj verileceği düşünülüyor."

AYNI GÜN ALTAN KARDEŞLER VE NAZLI ILICAK'IN DURUŞMASI VAR

Aynı gün Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından bozulan mahkûmiyetleriyle ilgili de 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma olacağına işaret eden Sabuncu, "İki günde mahkeme Yargıtay’ın kararına uyar eski kararında direnmezse Altan ve Ilıcak’a tahliye yolu açılabilir. Mahkeme kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek." diyor.
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