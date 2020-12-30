Kavala, Altan ve Kozağaçlı'dan yeni yıl mesajı: Umudunuzu yitirmeyin

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi’nde bulunan iş insanı Osman Kavala, avukat Selçuk Kozağaçlı ve gazeteci Ahmet Altan’ı ziyaret etti. Tanrıkulu, görüşmenin detaylarını Artı Gerçek’e anlattı.





Tanrıkulu, 70 yaşındaki Ahmet Altan’ın pandemi koşullarında risk altında olduğunu söyleyerek, Altan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve elinden geldiğince kendini korumaya çalıştığını ifade etti. Tüm kısıtlı koşullara rağmen ara vermeden çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen Tanrıkulu, Altan’ın mesajını iletti:





‘MUTLAKA AMA MUTLAKA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR’





“4 yıldan fazla bir zamandır cezaevindeyim ancak Türkiye’nin geleceğinden hiçbir zaman umutsuz olmadım. Çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Hiç kimse umutsuz olmasın. Evet, çok zor bir süreçten geçiyoruz ama Türkiye’yi mutlaka ama mutlaka güzel günler bekliyor. Dayanışma ile mücadelemizi sürdürelim.”





‘UMUDUMUZU YİTİRMEYELİM’





Daha sonra ziyaret ettiği Av. Selçuk Kozağaçlı’nın da sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tanrıkulu, Kozağaçlı’nın moralinin yüksek olduğunu ve yoğun bir okuma, yazma süreci ile günlerini geçirdiğini ifade etti. Kozağaçlı’nın, Tanrıkulu aracılığı ile yolladığı mesaj şu şekilde:





“Yakında sizlere bir sürprizim olacak. Çalışmalarım bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Bizler çok iyiyiz. Tüm avukat arkadaşlarım ve sivil toplum örgütlerindeki dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Zor bir süreçten geçsek de umudumuzu asla yitirmeden mücadele etmeye devam edelim.”





‘YENİ YILDA DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’DE OLACAĞIZ’





Tanrıkulu, Osman Kavala’nın da moralinin ve sağlığının iyi olduğunu söyledi, Kavala’nın mesajını aktardı:





“Öncelikle herkese selam ve sevgilerimi yolluyorum. Yeni yılda daha iyi bir Türkiye’de olacağız. Bu konuda umudumu kaybetmedim.”





Tanrıkulu, Silivri Cezaevi’nde bulunan Kavala, Altan ve Kozağaçlı’nın “Bizim gibi bedel ödeyen, hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan binlerce insan var. Biz bu şartlar altında bile umutsuz değilsek dışarıdakiler de umudunu yitirmeden dayanışma içinde mücadele etmeliyiz” ortak mesajını ilettiğini söyledi.





‘ONLARI ÇIKARACAK ORTAMI YARATAMADIK’





Tanrıkulu, 4 yıldır her yılbaşında cezaevlerine giderek arkadaşlarını ziyaret ediyor. Cezaevi sonrası yaşadığı hisleri paylaşan Tanrıkulu, Türkiye’de hukuk ve demokrasi adına son derece üzücü kararlar alındığını ve tutuklu bulanan arkadaşlarının hukuki değil bir kişinin isteği doğrultunda tutuklandığını söyledi. Tanrıkulu, “Maalesef sırf birileri istediği için cezaevinde olmaları çok üzücü. Onların dışarıda olmasını isterdim. Onları dışarı çıkaracak ortamı yaratamadık, en çok bu konuda üzgünüm” dedi.