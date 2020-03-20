Samanyolu Haber /Gündem / Kavala darbe suçlamasından tahliye edildi /20 Mart 2020 20:40

Kavala darbe suçlamasından tahliye edildi

Gezi davasından beraat ettikten hemen sonra, 15 Temmuz soruşturması dosyasından tutuklanan iş insanı Osman Kavala’yla ‘darbe suçlaması’ndan tahliye kararı çıktı. Fakat 15 Temmuz darbe girişimi dosyasındaki suçlamalar gerekçe gösterilerek casusluk suçundan da tutuklanan Kavala, cezaevinde tutuklu kalmaya devam edecek.

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Mahkemenin bu kararının, AİHM’de Türkiye aleyhine çıkacak mahkumiyet kararına karşı önlem olarak yorumlandı:
 
Kavala, Gezi davasıyla birlikte 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle de tutuklanmıştı. Bu dosyadan Kasım 2019’da tahliyesine karar verilmişti. Aynı dönemde AİHM, hem darbe girişimine ilişkin 309. madde tutukluluğu hem de Gezi davasındaki ‘anayasayı ihlal’ suçlaması nedeniyle Kavala’yı mahkum etmişti.

Kavala, Gezi davasında beraatine karar verilmesinden sonra tahliyesi beklenirken, daha önce tahliye edildiği 15 Temmuz dosyası açıldı ve hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kavala, bu suçtan yeniden tutuklandı.

10 gün önce tutuklama

15 Temmuz soruşturmasında ABD’li Henri Jak Barkey ile irtibatı, “darbe girişimine destek” olarak nitelenen Kavala, 10 gün önce bu kez de yine Barkey ile irtibatı nedeniyle “Devletin gizli kalması gereken belgelerini siyasal ve askeri casusluk nedeniyle temin etme” ile suçlandı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, HTS kayıtlarında Barkey ile görüşmesine rastlanmayan Kavala’yı buna rağmen tutukladı. Kavala, aynı eylem nedeniyle iki ayrı suçtan tutuklanmış oldu.

Ardından tahliye

AİHM’nin mahkumiyet kararında Kavala’nın darbe suçundan tutuklanması da vardı. AİHM, iki yılı geçen sürede tutukluluğu mahkumiyet gerekçesi saymıştı. AİHM kararının etkisiyle Kavala, bugün darbe suçundan tahliye edildi. Ancak AİHM kararı kapsamında olmayan TCK’nın 328. maddesindeki casusluk suçundan 10 gün önce yeniden tutuklandığı için tahliye olamayacak.
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