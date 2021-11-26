Samanyolu Haber /Gündem / Kavala kararı sonrası döviz yükselişe geçti /26 Kasım 2021 17:28

Kavala kararı sonrası döviz yükselişe geçti

Gezi davasında dört yıla aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında verilen tutukluluğa devam kararı döviz piyasasında kendini gösterdi. Kararın ardından dolar yukarı yönlü hareketlenerek yükselişe geçti.

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Osman Kavala’nın bugünkü duruşmasını dünya siyasetinin yakından izlemesi piyasaları etkiledi. Nedeni ise, Kavala’nın tutukluğunun ikinci yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği “Kavala’yı derhal serbest bırakın” kararının uygulanmamasıydı.

Anayasa Mahkemesi dahil Türk yargı organları AİHM kararını görmezden geldi. Bu durum uluslararası arenada yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Cumhuriyet'in haberine göre AİHM kararlarının üye ülkelerce uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 12 Mayıs 2021’de Osman Kavala’nın serbest bırakılmamasıyla ilgili çağrılarına bir yenisini ekledi. Ancak bu çağrıları da karşılık bulmadı.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kavala kararı sonrasında gün içinde 11,94’e kadar gerileyen dolar/TL, 12,53’e kadar yükseldi.

13,37’ye kadar gerileyen euro/TL ise, 14,13 seviyesine geldi.

''KAVALA DENİLEN SOROS ARTIĞI''

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavala için, "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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