Samanyolu Haber /Gündem / Kavala konuştu: Maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle... /21 Şubat 2020 12:22

Kavala konuştu: Maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle...

Gezi Parkı davasında beraat eden ancak 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala, "Suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey'le irtibatım olduğu iddiası uzun zaman önce çürütülmüştü. Darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi protestolarını organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksız" dedi.

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Gezi davasından beraat ettikten sonra '15 Temmuz soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala yeniden tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Kavala, "Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları olumlu yönde bir adımdır. Ben, Gezi davasındaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum” dedi.

'15 Temmuz'un planlayıcısı olduğum iddiası art niyeti göstermektedir'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Kavala sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet'ten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü. Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir. Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum."
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