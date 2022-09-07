Samanyolu Haber /Gündem / Kavala ve Kabaş’ı 'siyasi talimatla' tutuklayan hakim terfi etti /07 Eylül 2022 10:48

Kavala ve Kabaş’ı 'siyasi talimatla' tutuklayan hakim terfi etti

İş insanı Osman Kavala ve Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına karar veren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem’in İstanbul’dan Bitlis’e gönderilerek, burada “Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı” yapıldığı ortaya çıktı.

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Türkiye, son dönemde tartışmalı tutuklama kararlarını konuşuyor. Son olarak geçen günlerde sanatçı Gülşen Çolakoğlu önce tutuklanmış ardından da ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı.

Kararlar kadar bu kararları veren hakimler de bu süreçte öne çıkıyor. Bu hakimlerden biri de kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda verdiği kararlar eleştiri konusu olan Furkan Bilgehan Ertem.

Ertem’in 2 yıl 4 ay hapis cezası verildikten sonra serbest kalan gazeteci Sedef Kabaş kararlarında imzası bulunuyor. Yine Ertem’in 9 Mart 2020 tarihinde iş insanı Osman Kavala hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla tutuklama kararı veren hakim olduğu da biliniyor.  

Tartışmalı kararlarda imzası olan 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem’in İstanbul’dan Bitlis’e gönderilerek burada Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

HSK Birinci Daire’nin, 12 Ağustos tarihli müstemir yetki kararnamesi HSK’nin internet sitesinde de yayımlandı.

TARTIŞMALI İSİM

2018 yılında avukatlıktan hakimliğe geçen ve 3 yıl 10 aylık meslek kıdemi olan Ertem’in 4 yıllık kıdem şartını taşımamasına karşın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından sulh ceza hakimi yapılması eleştiri konusu olmuştu.

HSK’nin 21 Aralık'ta aldığı ilke kararına göre hakimlerin İstanbul gibi birinci bölge yargı çevresinde sulh ceza hakimi olmak için 4 yıl aynı bölgede görev yapması gerekiyordu. Ertem ise bu kriteri taşımıyordu.
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