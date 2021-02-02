Samanyolu Haber /Gündem / Kavala, 'yargı reformuna' göndermede bulundu: Anlaşılan, siyasi davalar etkilenmeyecek /02 Şubat 2021 14:27

Kavala, 'yargı reformuna' göndermede bulundu: Anlaşılan, siyasi davalar etkilenmeyecek

5 Şubat’ta görülecek duruşması öncesinde kamuoyuna avukatları aracılığıyla mesaj gönderen iş insanı Osman Kavala, dayanaksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu vurgulayarak, “Anlaşılan siyasi olarak seçilmiş bazı davalar Yargı Reformu ile getirilmesi beklenen düzenlemelerden etkilenmeyecek” dedi.

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3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala, 5 Şubat’ta görülecek duruşması öncesinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi.

“AİHM’nin tutukluluğumla ilgili ihlal kararı kesinleştikten sonra aynı soruşturma dosyasından casusluk suçlaması icat edildi” diyen Kavala, sadece bu suçlamadan 1 yıla yakın süredir hiçbir dayanak olmadan cezaevinde tutulduğunu vurguladı.


İstinaf Mahkemesi’nin Gezi davası ile ilgili beraat kararını bozması ve birbirleri ile alakasız davaların birleştirilmesi yönündeki kararının, casusluk suçlamasıyla tutukluğunu devam ettirmeye yarayan bir köprü gibi kullanıldığını dile getiren belirten Kavala, gündemdeki 'yargı reformu' tartışmalarına göndermede bulunarak mesajını şu ifadelerle noktaladı:

“Hukukçuların görüşlerine göre tutukluluğumu devam ettirmek için yapılanlar yasaların keyfi bir biçimde kullanılması. Anlaşılan siyasi olarak seçilmiş bazı davalar Yargı Reformu ile getirilmesi beklenen düzenlemelerden etkilenmeyecek.”
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