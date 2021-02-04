Kavala'nın 'ajanlıkla' suçlandığı dava, Gezi davası ile birleşiyor

Kavala'nın, 18 Ekim 2017'de gözaltına alındığı dönemde, dosyasında iki suçlama bulunuyordu. Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı ve Gezi olaylarını finanse ettiği iddialarıyla tutuklandı. AİHM de Türkiye'yi her iki nedenle haksız buldu ve Kavala'nın haklarının ihlal edildiğine hükmetti.





Casusluk ve Gezi

Buna rağmen tahliye edilmeyen Kavala'nın 15 Temmuz dosyası, 2019'da ayrıldı ve savcılığın resen talepte bulunması üzerine bu suçtan tahliyesi kararlaştırıldı. Kavala, Gezi davasında da 2020'de beraat etti ve tahliyesine karar verildi. Ancak, AİHM kararına ve daha önce tahliye edilmesine rağmen, serbest bırakılmadan 15 Temmuz suçlaması nedeniyle Kavala için gözaltı kararı verildi. Kavala, aynı gün, yeniden tutuklandı ve cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmış oldu. Kısa süre sonra Kavala için yine 15 Temmuz dosyasındaki iddialar doğrultusunda, casusluk iddiasıyla tutuklama kararı verildi. Bu karardan sonra ise bir önceki karar kaldırıldı ve 15 Temmuz darbe girişimine katılmak suçlamasından tahliyesi kararlaştırıldı. Bu adımın da AİHM'nin verdiği kararı boşa düşürmek için atıldığı yorumları yapıldı. Kavala hakkında daha sonra ABD'li Henry Barkey ile birlikte, casusluk faaliyetinde bulunarak, hükümeti devirmeye çalıştığı iddiasıyla dava açıldı. Kavala, halen bu suçtan cezaevinde bulunuyor.





Kavala'nın ve diğer sanıkların beraatinin kararlaştırıldığı Gezi davasında ise istinaf mahkemesi, bozma kararı verdi. İstinaf mahkemesi, Kavala hakkında beraat kararı verildikten sonra açılan yeni davanın gerekirse Gezi davası ile birleştirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Böylece Gezi davasının sil baştan görülmesi kararlaştırıldı. Davaya, beraat kararından sonra üyeleri de değişen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.





Yıllar sonra birleşme kararı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya başlamak için hazırladığı tensip tutanağında, 8 sanık için yurtdışına çıkış yasağı kararı vermişti. Mahkeme, istinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda, Kavala hakkındaki yeni iddianameyi inceleme kararı da almıştı. Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra davaya bakan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderdi. Yazıda, Kavala'nın casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasındaki Kavala ile ilgili anlatımlar ve her iki dosyada da hükümeti devirmeye çalışmak suçlamasının yer aldığına dikkat çekildi. Yazıda, "fiili, hukuki ve şahsi irtibat" nedeniyle, bu dosyanın, Gezi dosyası ile birleştirilmesine ve yargılamaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülmesine muvafakat verildiği vurgulandı. Buna göre, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden itiraz gelmezse Kavala ile ilgili bu mahkemede görülen davanın son duruşmasında alınan ara kararlar yerine getirildikten sonra, dosyalar birleşecek. Kavala, Gezi davası ve casusluk davasının birleştirildiği mahkemede iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.