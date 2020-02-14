Samanyolu Haber /Gündem / Kavala'nın eşi:‘Hukuksuzluk’ değil, ‘anti-hukuk’ dönemindeyiz /14 Şubat 2020 09:37

Kavala'nın eşi:‘Hukuksuzluk’ değil, ‘anti-hukuk’ dönemindeyiz

Osman Kavala'nın eşi: Osman'ın kullanılması Batı düşmanlığı ile Avrupa'dan tamamen kopma isteğiyle bağlantılı olabilir

SHABER3.COM

Prof. Ayşe Buğra, eşi Osman Kavala'nın durumuyla ilgili olarak, "Bu davanın altında farklı gayeler olabilir ve Osman kişi olarak kullanılıyor olabilir bu dava aracılığıyla" dedi ve "Osman’ın kullanılması bir Batı düşmanlığı, Batı korkusu, Avrupa’dan tamamen kopma isteğiyle bağlantılı olabilir" ifadelerini kullandı.

Gezi eylemleri davasının bir numaralı sanığı olarak tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın eşi Prof. Ayşe Buğra, Kavala'nın yargılanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Ezgi Başaran'ın sorularını yanıtlayan Buğra, Kavala'nın yargılanmasıyla ilgili olarak "Bu davanın altında farklı gayeler olabilir ve Osman kişi olarak kullanılıyor olabilir bu dava aracılığıyla” dedi. Buğra, "Osman’ın kullanılması bir Batı düşmanlığı, Batı korkusu, Avrupa’dan tamamen kopma isteğiyle bağlantılı olabilir" dedi ve "O zaman yani bu dava, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yön değiştirme aracı mı?" sorusunu ise "Osman’ların davasının devletin davası olduğunu düşünmüyorum. Böyle diyemiyorum. Devlet içinde bir takım kliklerin, grupların çekişmesi şeklinde yorumlayabilirim belki" ifadeleriyle yanıtladı.

Buğra ayrıca, "Avrupa’dan kopmak ne demek oluyor bu saatten sonra?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Şu saatte durum iyi görünmeyebilir ama hatırlamakta da fayda var. Türkiye II. Dünya Savaşı’nı müteakip Avrupa konseyinin kurucu üyelerinden oldu. Hala da öyle elbette. AİHM’e bireysel başvuru hakkını tanımış bir ülke. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uymayan kanunların düzenlenmesi için girişimlerde bulunmuş bir ülke. Yani Türkiye Avrupa’nın bir parçası. Avrupa söz konusu olduğunda ‘onlar’, ‘biz’e karşı, onlar bize düşman’ söylemi elbette Türkiye’de çok yaygın. Halbuki ‘onlar’ ve ‘biz’ diye bir şey yok. Biz Türkiye olarak Avrupa kurumlarının bir parçasıyız. Dolayısıyla, eğer bu davanın altında, yapılan tüm bu hukuksuzluklar ve usulsüzlükler ile düşünüldüğünde, Türkiye’yi Avrupa’dan koparmak gibi bir amaç varsa, bu son derece radikal bir kopuş olacaktır. Bu davanın biraz bu perspektiften görülmesi ve ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum."
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