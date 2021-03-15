Kavala'nın tutukluluğu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı gülünç duruma düşürüyor





Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu eylem planı ve Türkiye’nin basmakalıp sözleri gerçeği gizleyemez. Kavala ve Demirtaş’ın ve çok sayıda başka insanın sadece haklarını kullandıkları için devam eden mahpuslukları, Türkiye’de ifade özgürlüğünün acımasızca cezalandırıldığını gösteriyor. Türkiye yetkilileri, Kavala ve Demirtaş’ı serbest bırakmalı, insan hakları savunucularının işlerini yapmasına izin vermeli ve hakimler üzerinde yersiz baskılar kurmaya son vermelidir."