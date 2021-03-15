Samanyolu Haber /Dünya / Kavala'nın tutukluluğu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı gülünç duruma düşürüyor /15 Mart 2021 13:53

Kavala'nın tutukluluğu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı gülünç duruma düşürüyor

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasının Türkiye’de açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planını “gülünç duruma düşürdüğünü” söyledi.

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Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar Komitesi’nin Türk hükümetine bağlayıcılığı olan AİHM kararlarını uygulayarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına dair yaptığı çağrı üzerine Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks yazılı bir açıklama yaptı.

“Kavala ve Demirtaş, AİHM’in serbest bırakılmalarına dair bağlayıcı kararlarına rağmen keyfi ve haksız şekilde yıllardır özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor” denilen açıklamada, “Tutukluluklarının devam ediyor olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı anlamsız İnsan Hakları Eylem Planı ile sistematik insan hakları ihlallerini aklama çabasını gülünç duruma düşürüyor.” ifadesi kullanıldı.

"Bakanlar Komitesi’nin Türkiye'yi izleme kararı memnuniyet verici bir adım"

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu eylem planı ve Türkiye’nin basmakalıp sözleri gerçeği gizleyemez. Kavala ve Demirtaş’ın ve çok sayıda başka insanın sadece haklarını kullandıkları için devam eden mahpuslukları, Türkiye’de ifade özgürlüğünün acımasızca cezalandırıldığını gösteriyor. Türkiye yetkilileri, Kavala ve Demirtaş’ı serbest bırakmalı, insan hakları savunucularının işlerini yapmasına izin vermeli ve hakimler üzerinde yersiz baskılar kurmaya son vermelidir."

"Avrupa’nın dört bir yanındaki devletlerin, insanları siyasi nedenlerle yargılamanın ve hapsetmenin kabul edilemez olduğunu Türkiye’ye söylemelerinin zamanı geldi” diyen Muiznieks sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’yi haftalık bazda izleme kararı memnuniyet verici bir adımdır. Bu adım, Osman Kavala’nın haklarına yönelik süregelen ihlallerin ciddiyetini ortaya koymaktadır.”
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