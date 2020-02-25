Samanyolu Haber /Gündem / Kavala'nın tutukluluğuna itiraz yapıldı /25 Şubat 2020 19:53

Kavala'nın tutukluluğuna itiraz yapıldı

Gezi davasından beraat edip tahliye edildikten sonra bir başka dosyadan tutuklanan Osman Kavala'nın avukatları itiraz başvurusunda bulundu. Kavala hakkındaki suçlamalarla ilgili hiçbir delil olmadığına dikkat çeken avukatlar Kavala'nın kaçma şüphesinden de söz edilemeyeceğini vurguladı.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 sanığın “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası yargılandığı davayla ilgili beraat kararı vermişti. Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala’yla ilgili olarak da tahliye kararı verilmişti. Mahkeme gerekçeli kararında MASAK raporlarının incelendiğini ve halen 15 Temmuz soruşturmasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna yönelik bir delil bulunamadığı belirtmişti.

Ancak Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hakkında daha önce açılan ve tahliye ettiği bir soruşturma gerekçe gösterilerek yeniden tutuklanmıştı. Osman Kavala hakkında verilen tutuklama kararına avukatları Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde;

– Birinci yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin bugün itibariyle dolduğu,

– AİHM’nin ihlal kararının tutuklamaya konu suçlamayı da kapsadığı ve kararda yer alan derhal salıverilmesine ilişkin ifadeye rağmen Osman Kavala’nın “derhal” tutuklandığı,

– Tutuklama kararında yer alan ve Osman Kavala’nın Henri Barkey ile bir araya geldiği iddia edilen günlerde; Osman Kavala ve Henri Barkey’in faklı şehirlerde olduğu ve bu hususun 2017 senesinde yapılan Emniyet Sorgusu’nda sabit olduğu, tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen kaçma şüphesine ilişkin hiçbir delil ileri sürülemediği,

– Gezi Protestolarından 4 sene, darbe girişiminden bir sene sonra, 2017 senesinde göz altına alınan Osman Kavala’nın kaçma şüphesinden söz edilemeyeceği belirtilerek tahliye talebinde bulunuldu.
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