Kavcıoğlu: Rezervler varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, A Haber ve CNN Türk’ün ortak yayınında ekonomi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, “Merkez Bankası dünyanın en şeffaf merkez bankalarından biridir. Gizli kalsaydı, biz kimseye 128 rakamını söylemedik. Bu arkadaşlar bu sayıyı nereden aldılar?” dedi.





Kavcıoğlu, Türkiye’nin pandemi dönemini kimsenin burnu kanamadan idare ettiğini öne sürerek, “Türkiye’nin 90 milyar dolar brüt rezervi bulunmaktadır. Kaybolan rezervler diyorsunuz ya, o rezervler varlık ile yokluk olarak yer değiştirdi” diye konuştu.





Kavcıoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:





Bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplara gitmeye gerek yok. MB olarak T.C. Devleti olarak olmadığı kadar iyi durumda. Rezervlerin yapısı değişmiştir. Türkiye’de yıllardır 120 ton altını vardı. Parasal olarak baktığımız zaman, 2019 ve 2020’de Türkiye 710 ton altına çıkıyor. Bir başka önemli nokta Türkiye’nin 120 ton altını yurtdışındayken 2018’den sonra Yurtdışındaki bütün altınları Türkiye’ye getirilmiştir. 120 ton olan altın bugün 720 tondur. Türkiye’de hem rezervleri kalıcı hale getireceğiz hem de üretimi, ihracatı finanse eden bir sistemi daha iyi bir şekilde uygulayacağız.





’90 MİLYAR DÖVİZ REZERVİMİZ VAR’





Cevherden altın üretimi TL olarak Merkez Bankası rezervlerine alınıyor. Bu yılık 50 ton 80 tona çıkacak. Bundan daha önemli bir rezerv kaynağı olabilir mi? Şu anda 90 milyar dolar brüt rezervimiz var.





Döviz talebi var dedik. MB bu talebi döviz verip TL olarak karşıladı. Sonuçta bu TL şu an banklıların ihtiyacı olan TL’yi MB tekrar piyasaya veriyor. 630 milyar piyasaya para veriyoruz. 300 küsur milyarını swap işlemleri ile piyasayı fonluyoruz.





‘REZERV KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL’





Benim rezervlerimden çıkıp bankacılık sektörü hesaplarına giden parayı o dövizleri swap ile alıyorum rezervime piyasaya döviz veriyorum. Bir rezerv kaybı, para kaybı söz konusu değil.





Merkez Bankası’nda 1 yanlış olmaz. Günlük veri açıklayan bir Merkez Bankası’ndan nasıl yanlışlık olabilir? Bu kadar şeffaflık varken siz bu rakamları telaffuz ederken hala bizim bir şeyler gizlediğimizi söyleyerek kamuoyunun kafasını karıştırmanın nasıl bir anlamı olabilir?





‘KRİPTO PARALARLA İLGİLİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR’





(Kripto para düzenlemesi) Bu ödemeleri yasaklamadık. Ödeme kuruluşlarının aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.





Bugün rezerv konusu tartışılırken o günkü şartları göz önüne getirmemiz gerekir. 2020’ye girdiğimizde dünyada da gelişmiş ülkelerde de doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye’nin de buradan aldığı pay ister istemez azalmış görünüyor.





‘TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETTİ’





2020 pandemi krizi, dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey şu durum bence. Daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. IMF’ye gidilecek mesajları, IMF’ye gitmek zorunda olduğumuz haberleri hep yapıldı ama Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak hem sağlık açısından hem de para ve mali konular açısından çok iyi yönetti.





2019’da biz pozitif cari fazla verdik. Merkez Bankası olarak verdiğim rakamlar nettir ve doğrudur.





Pandemi döneminde dünyada yaşananlarla beraber Türkiye’de yaşananlarda bir döviz talebi ya da yabancı insanlar ülkesine dönecek, bu parayı istiyor.







‘DÖVİZ ALIM İHALELERİNİ 2016’DE BIRAKTI’





Hazine’nin MB’deki hesaplar kullanılarak döviz alım satımıyla piyasa arzının dengelenmesi 2017’de. Televizyonlarda bu işlemlerin 2019 seçimlerinden önce yapıldığı söyleniyor. Değil. MB dalgalı kura geçtikten sonra döviz alım ihaleleri 2016’ya kadar yapıyor, 2016’dan sonra bunu bırakıyor.





2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indi. Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası’nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir, karşı karşıya kalacaktır.





Bugün rezerv konusu tartışılırken, o günkü şartları değerlendirmemiz ve o günkü şartlara bakmamız gerekiyor.





Merkez Bankası bireylere dolar satmıyor. Düşük kurdan döviz satmak mümkün değil. Yapmak isteseniz dahi yapamazsınız.





Merkez Bankası dünyanın en şeffaf merkez bankalarından biridir. Gizli kalsaydı, biz kimseye 128 rakamını söylemedik. Bu arkadaşlar bu sayıyı nereden aldılar?





Kafa karıştırmak için algı operasyonu yapıyorlar.





O gün öyle yapıldı, böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Hiç kimsenin burnu kanamadan 2020 pandemi krizi atlatılmıştır.





Türkiye’nin 90 milyar dolar brüt rezervi bulunmaktadır.





Kaybolan rezervler diyorsunuz ya, o rezervler varlık ile yükümlülük olarak yer değiştirdi.