"Kavcıoğlu satışı itiraf etti"

Merkez Bankası (MB) yönetiminin döviz satış kararları tartışma konusu olmaya devam ederken, CHP TBMM Grubu’nun MB ile ilgili olarak hazırladığı raporda yeni bir iddia ortaya atıldı.Söz konusu raporda, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yaptığı açıklamada 2022 yılı içinde 55 miilyar dolarlık döviz satışı yapıldığını itiraf ettiği iddia edildi.CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, uzmanların, Merkez Bankası’nın (MB) 2022 yılında “arka kapı” yöntemiyle 50 milyar dolarlık döviz satışı yaptığını hesapladıklarına dikkat çekildi. MB’den geçen haftaya kadar bu hesaplamaları doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama gelmediğine işaret edilen raporda, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun İstanbul Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmada sanayicilere yönelik kullandığı, “Savaş başladığından beri 55 milyar dolar döviz aldınız” sözleri anımsatıldı.Raporda, “Son yıllarda tek döviz satıcısı MB olduğu için Kavcıoğlu, dolaylı yoldan da olsa arka kapıdan 55 milyar dolarlık bir döviz satışı yapılmış olduğunu itiraf etti” denildi. Rapora göre, brüt döviz rezervinin 12.6 milyar dolar azaldığı yıl başından bu yana MB’ye ihracat reeskont kredilerinden 11.6 milyar dolar, kur korumalı mevduattan 30 milyar dolar, dövizinin yüzde 40’ını MB’ye satmak zorunda bırakılan ihracatçılardan ise 33 milyar dolar geldiği tahmin ediliyor. Raporda, bu dönemde MB’nin şeffaf olarak açıkladığı iki döviz gideri kaleminden biri olan enerji KİT’lerine yapılan döviz satışının 18 milyar dolar, ikincisi olan Hazine adına yapılan dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ise 13 milyar dolar olduğu kaydedildi. “Bu tutarlar bir araya getirildiğinde 22 Temmuz itibarıyla 98.6 milyar dolar olan brüt rezervin 154 milyar dolar düzeyinde olması beklenirdi” denilen raporda, bu dönemde 55-56 milyar dolarlık bir döviz satışının “arka kapıdan” yapılmış olabileceği belirtildi.