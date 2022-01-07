Samanyolu Haber /Gündem / Kavcıoğlu'ndan ihracatçılara kur garantisi veremedi /07 Ocak 2022 12:36

Kavcıoğlu'ndan ihracatçılara kur garantisi veremedi

Şahap Kavcıoğlu, dün ihracatçılarla bir araya geldi. Gelirlerinin yüzde 25'lik satışında kur garantisi isteyen ihracatçılara Kavcıoğlu, "Kurda büyük volatilite beklemiyoruz" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, ihracat gelirlerinin yüzde 25'inin Merkez Bankası'na satılmasını zorunlu kılan düzenlemenin ardından, ihracatçılar ile dün bir araya geldi.

İhracatçıların Reuters’a verdiği bilgiye göre, Merkez Bankası’na satılacak yüzde 25’lik kısmı ihtiyaç duymaları halinde piyasadan tekrar satın almak isteyen ihracatçıların kur kaynaklı kayıp yaşama riskine karşı kur garantisi sağlanması talebi karşılık bulmadı.

Toplantı öncesinde ihracatçıların söz konusu yüzde 25’lik kısım ile ilgili kur garantisi beklerken, Kavcıoğlu'nun "Bundan sonra kurda büyük volatiliteler beklemiyoruz" diyerek TL'de istikrar garantisi verdiği öğrenildi.

Ayrıca ihracatçılar talimattaki bazı noktaların net olmadığını ve uygulama açısından gri alanlar yarattığına işaret etmişti.


Toplantıya katılan ihracatçılardan biri Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Birtakım anlayamadığımız, açık olmayan, şüpheli bulduğumuz ya da işleyişte sıkıntı yaşayabileceğimiz noktalar vardı. TCMB Başkanı’ndan onların cevaplarını aldık. Bizi tatmin edici bir toplantı oldu” dedi.

Aynı kaynak, “TL’ye dönecek yüzde 25’lik kısımla yeniden döviz almak istendiğinde kur farkı nedeniyle ufak tefek kayıplar olabilir. Ancak çok büyük, rahatsız edici bir şey olmayacağı belirtildi. Merkez Bankası’nın kaynaklarını g

üçlendirmesi lazım ki, ihracatçılara reeskont kredileri veya çeşitli destekler verilebilsin. O açıdan bakıldığında büyük ölçüde anlaştık” dedi.

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Bir diğer ihracatçı kaynak da, “TCMB’ye satılacak yüzde 25’lik kısım için kur garantisi tarzı bir enstrüman olabilir mi diye bir beklenti vardı. Ancak sayın Kavcıoğlu’ndan ‘kurda bir dengelenme bekliyoruz, artık yüksek volatilite olmayacak. Alış satışlarda büyük bir kaybınız olmaz’ şeklinde bir değerlendirme geldi” diye konuştu.

Aynı kaynak, “Dövizle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımız söylendi. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini artırmak adına alınan bir önlem gibi görünüyor” diye konuştu.

Üçüncü bir kaynak da, “Tahmin ediyorum geçici bir durum. Merkez Bankası’nın dövizlerini artırmak için yapılıyor. Birkaç ay sonra değiştirirler gibi geliyor” dedi ve ekledi:

“Türkiye’deki ihracat %75-80 ithalatla dönüyor. İhracatçı TL’ye dönen %25’lik kısım ile gidip yine döviz satın alacak. Ama alışla satış arasındaki farktan etkileneceğiz. Herhalde rezervlerini artırdıkten sonra uygulamayı bırakırlar diye düşünüyorum.”
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