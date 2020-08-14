Samanyolu Haber /Medya / Kavga büyüdü: Bana bunu AKP'liler yaptı /14 Ağustos 2020 16:52

Kavga büyüdü: Bana bunu AKP'liler yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile yandaş Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak arasındaki kavga büyüdü.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanları "fahişe" diye itham eden Dilipak'ı isim vermeden şöyle eleştirmişti: "Öbür tarafta AKP'nin papatyaları, yeşil sermaye gibi yaklaşımları ben ağzıma almaktan edep ediyorum. Küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmalarının içine giren köşe yazarları noktasında da tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum."  

ERDOĞAN'DAN DİLİPAK'A "SESSİZ KALMAYIZ" MESAJI

"Biz her türlü mücadeleye saygı gösteririz, fakat kadınlarımızın onuruna, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz." diyen Erdoğan, "İsmi, unvanı ne olursa olsun birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle Ak Partili kadınlara bunları söylemesine sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.  

Dilipak, Erdoğan'ın sözlerinin akabinde şahsi Twitter hesabında, "Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Bu bayram günü kimseyi üzmek istemiyorum. Ancak yazacak, söyleyecek çok şeyler var. Yine yazacağım ve söyleyeceğim. İstişareler yapıyorum. Duanıza muhtacım." değerlendirmesinde bulundu. 

Dilipak, devamında 12 Ağustos'ta yayınlanan videosunu yeniden paylaştı.

DİLİPAK: BUNA BANA CHP-HDP YAPMADI, AKP'LİLER YAPTI

Videoda Dilipak, AKP Kadın Kolları'nın hakkında bulunduğu suç duyurusuyla ilgili olarak şu soruyu yöneltmişti: "Benim yazımda çok net bir şekilde 'AK Parti içindeki AKP'liler' deniyor. Ben iffetsizlik isnadı yapacak kadar alçak biri miyim?" 

Dilipak "Ak Parti içindeki AKP'lilerden bahsediyorum. ANAP'ın dağılma sürecinden bahsederek papatyalardan bahsediyorum. Niye MÜSİAD'dan ses çıkmıyor? Ben üyeyim oraya, kendi aileme mi isnat ettiğimi düşünüyorlar? CHP bana bunu yapmadı. HDP bana bunun yapmadı. ÇYDD bana bunu yapmadı. Bunu yapanlar işte Ak Parti içindeki AKP'liler." ifadelerini kullanmıştı.
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